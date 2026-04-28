おととし７月の記録的な大雨で地区の大部分が浸水した戸沢村蔵岡地区では防災集団移転に向けた動きが進んでいます。

【写真を見る】大雨被害の戸沢村蔵岡地区 残された住宅の調査完了を10月までに目指す（山形）

きのう開かれた住民説明会では、村が蔵岡地区に残された住宅の調査を今年の１０月までに完了する方針などを示しました。

戸沢村蔵岡地区ではおととし７月、記録的な大雨で地区の大部分が浸水し地区全体が安全性の高い場所に移転する、防災集団移転に向けた事業を進めています。

去年１２月に行われた住民説明会では、地区の６９世帯すべてが集団移転について同意しています。

きのう行われた説明会では、蔵岡地区に残された住宅の状況の調査を１０月までに行い、補償費用などの金額をまとめる方針が示されました。

戸沢村 加藤文明 村長「我々としては、スピード感をもってやっているつもりなんですけれども住民からすれば、スピードアップしてくれよという思いはひしひし伝わってきました。まずはできるだけ早くお願いをしっかりと国からは受け止めていただければ」

「防災集団移転」の実施には国土交通大臣の同意が必要で、村は移転の早期実施に向け必要な費用などを早期にまとめ国に提出する方針です。