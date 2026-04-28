アメリカ・ホワイトハウスの報道官は、戦闘終結に向けイランから新たな提案が示されたことを認めました。ただ、この提案にトランプ大統領は満足していないと報じられています。

ホワイトハウス レビット 報道官

「けさ、大統領が国家安全保障チームと会議を行ったことは確認しています」

レビット報道官は27日、イラン側から交渉の中で新たな提案があったことを認め、トランプ大統領がちかく、アメリカ側の対応を示すと述べました。

提案の内容は明らかにせず、「トランプ大統領の譲れない一線は、イラン側に示されている」と述べるにとどめています。

ただ、「ニューヨーク・タイムズ」はこの提案について、トランプ氏が満足していないと周辺に述べたと伝えています。

アメリカ政府当局者は、「この提案を受け入れることは、トランプ氏の勝利を否定したように見える可能性がある」と指摘しているということです。

一方、イランのアラグチ外相は、訪問先のロシアでプーチン大統領と会談しました。

イラン外務省によりますと、アラグチ氏は会談で、アメリカの理不尽な要求や頻繁な立場の変更などが、外交の進展を遅らせていると主張したということです。