『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月28日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。



【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 包丁の捨て方 「ダンボールに包んで、テープを貼ってくれると嬉しいです」 【マシンガンズ滝沢】



滝沢さんはむき出しになった包丁がレジ袋に入れて出された実際の画像を添えて「友達の清掃員が実際に回収した包丁です。」と投稿。





滝沢さん自身も清掃作業中に、「持ち上げた瞬間にレジ袋から飛び出てきたことがあります」と、ごみ出しされた包丁による危ない経験を綴りました。







包丁の捨て方について「僕の地域ではダンボールに包んで、テープを貼ってくれると嬉しいです。」と説明。





そして「ポイントは柄が飛び出ないようにすることです！」と呼びかけました。





滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。





※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】