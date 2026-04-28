『ポケポケ』センス抜群！新カードの絵柄に「コルニ可愛い」「パラソルおねえさん強くね？」
スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「波動ビート」が、28日午前10時より登場した。収録されている新たなカードにネット上では歓喜の声があがっている。
【画像】センス抜群な絵柄！コルニやシャワーズなど『ポケポケ』新カード
「波動ビート」は、「メガジュカインex」「メガルカリオex」のカードに加えて、「シャワーズex」が初登場するほか、闘タイプのポケモンを強化する効果をもつトレーナーズも登場。そして今回、新たにエンブオー、キテルグマ、キリキザン、ヌオーがお披露目された。
新カードの数々にネット上では「コルニ可愛いなあ」「ポケポケのパラソルおねえさん強くね？」「1パック目でメガルカリオvsメガリザードンYの素敵なイラスト見れた」「30連でメガルカリオ！イマーシブはありがたい」などの声が出ている。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
■「波動ビート」に登場するカードの一部
メガジュカインex [◆◆◆◆]
メガルカリオex [◆◆◆◆]
シャワーズex [◆◆◆◆]
ダクマ [★]
いちげき ウーラオス [◆◆◆]
れんげき ウーラオス [◆◆◆]
コルニ [◆◆]
いにしえの闘技場 [◆◆]
エンブオー [◆◆◆]
キテルグマ [◆◆]
キリキザン [★]
ヌオー [★]
【画像】センス抜群な絵柄！コルニやシャワーズなど『ポケポケ』新カード
「波動ビート」は、「メガジュカインex」「メガルカリオex」のカードに加えて、「シャワーズex」が初登場するほか、闘タイプのポケモンを強化する効果をもつトレーナーズも登場。そして今回、新たにエンブオー、キテルグマ、キリキザン、ヌオーがお披露目された。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
■「波動ビート」に登場するカードの一部
メガジュカインex [◆◆◆◆]
メガルカリオex [◆◆◆◆]
シャワーズex [◆◆◆◆]
ダクマ [★]
いちげき ウーラオス [◆◆◆]
れんげき ウーラオス [◆◆◆]
コルニ [◆◆]
いにしえの闘技場 [◆◆]
エンブオー [◆◆◆]
キテルグマ [◆◆]
キリキザン [★]
ヌオー [★]