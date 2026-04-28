■フィギュアスケートペア 三浦璃来&木原龍一 引退会見（28日、東京都内）

ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと、三浦璃来（24、木下グループ）と木原龍一（33、木下グループ）が28日、引退会見に臨んだ。

登壇直後から涙する木原に「泣かないで」と三浦が声をかけ始まった会見で、二人は約1時間思いを語った。

競技人生を振り返り、どんな言葉が浮かぶか問われると「努力ですね」と即答した三浦。「お互いがお互いのために努力しあえる。そういった中で、つらいことも2人で乗り越えて来たのかなって思います。努力があったからこそ、オリンピック金メダルも取ることができたのかなって思います」。木原も「努力がなければ今の自分たちはここに座ることができなかったと思いますし、本当に努力の一言かなっていうふうに思います」と、2人ともに同じ言葉を挙げた。

最後に三浦は「これまでの時間は私たちにとって宝物」と話し、木原は「一切の後悔を残すことなく引退することができた」と晴れやかな表情を見せた。涙で始まった会見を、2人は最後に最高の笑顔で締めた。

【りくりゅう 最後のメッセージ全文】

三浦

「結成当初から私達のことをたくさん支えてくださった。全ての方に感謝を申し上げます。皆様の支えがあったからこそ、私達はここまで全力で走り抜けてオリンピックで金メダルを取ることができたと思います。これまでの時間は、私たちにとって宝物であり、今後にも繋がっていくと信じています。今後の私達もどうぞよろしくお願いいたします。」

木原

「たくさんの本当に応援をいただき、ありがとうございました。自分たちは本当にたくさんの方々に支えていただき、ここまで来ることができました。皆様の支えがなければ、自分たちは本当に途中でもう消えていたかもしれないんですけども、本当に皆様からのサポートがあったので、現役生活に一切の後悔を残すことなく引退することができました。本当にありがとうございました。これからはプロとして日本の皆様にもっともっとそのペアを知っていただけるように駆け抜けていこうと思っております。皆さんも一緒にぜひ、一緒に走っていっていただきたいなっていうふうに思います。本当にありがとうございました。」