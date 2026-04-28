気象庁「北日本から西日本にかけて警報級の大雨おそれ」ゴールデンウイークの天気予報

気象庁によると、28日（火）から29日（水）にかけては、上空の寒気の影響などで大気の状態が不安定になるところがあるでしょう。また、にかけて、発達する低気圧の影響で、北日本から西日本にかけての太平洋側を中心に大雨や荒れた天気となるところがあり、警報級の大雨となるおそれがあります。

では、近畿、東海、関東甲信などでも発達した雨雲がかかる予想です。

28日（火）～29日（水）の天気 注意ポイント

・東北地方、北陸地方：28日は、落雷、突風、降ひょう、急な強い雨に注意。

・西日本：今日28日は、強風に注意。

・関東地方：29日にかけて、強風に注意し、高波に留意。

29日（昭和の日）～30日の注意ポイント（大雨・突風）

暖かく湿った空気の影響で、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があります。

・沖縄地方：29日～30日にかけて注意。

・九州南部地方：30日に注意。

【注意事項】土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風 。局地的な竜巻などの激しい突風にも留意してください 。

30日～5月1日の警戒ポイント（警報級の大雨・荒天）

発達する低気圧が本州南岸を進む影響で、広い範囲で天気が崩れます。

・北日本から西日本にかけての太平洋側：低気圧の発達の程度によっては「警報級の大雨」となるおそれがあります。

・北日本、東日本：この期間を中心に荒れた天気となる見込みです。では、近畿から東海、関東などにかけて発達した雨雲がかかる予想となっています。

5月2日以降の天気ポイント 3日憲法記念日、4日みどりの日、5日こどもの日

・5月2日（土）：高気圧が日本の南に移動するため、東日本と西日本では晴れる所が多い予想です。沖縄・奄美も晴れ間が出ますが 、北日本は雲が広がりやすく雨の降る所があるでしょう。

・5月3日（日）～4日（月）：前線をともなった低気圧が、本州南岸付近を通過するため、東日本から西日本、沖縄・奄美にかけては、再び曇りや雨の降る日が多くなります。

・５日（火）：東京など関東甲信は雨・曇りが多く、北海道・東北は晴れ、東海は晴れ・曇りが多く、大阪は曇り・晴れ、中国地方は晴れが多く、九州は晴れ・曇りが多い予想です。

画像で掲載している雨・風シミュレーションは、実際の雨よりもタイミングがずれたり、強く広範囲に出る可能性があります。今後気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

全国の雨・風シミュレーション 4月29日（水）～5月3日 関東、東海、近畿の雨・風シミュレーション拡大30日～5月3日 雨のピークは？3日以降は再び雨おそれ（下に画像で掲載） 全都道府県 16日間天気予報と予想最高気温

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