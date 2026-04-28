シックスパックをつくる為に必要な2つの要素とは

割れた腹筋を作る

シックスパックと呼ばれる腹直筋。割れて見えるようにするには、体脂肪を減らすことと腹筋の盛り上がりを高くすることの2つが必要です。体脂肪については、筆者の経験上、体脂肪率15%で腹筋の境目がうっすら見えるようになり、10%で区画まではっきり確認できるようになるようです。

お腹の脂肪を落とすために、腹筋運動を果てしなく繰り返すことに心血を注ぐ人たちがいますが、実際のところはどうなのでしょうか？腹筋運動を1時間(2秒に1回のペースで1,800回)行ったときの消費エネルギーは、およそ500～600キロカロリーになり、ウエストを1cm減らすためには、単純計算で腹筋運動を連続11～14時間、およそ2万回以上行わなければなりません。腹筋運動は、体脂肪を減らす手段としては、非常に効率が悪く、現実的ではないことがわかります。

腕の力こぶの盛り上がりを高くするには、肘をしっかりと曲げて上腕二頭筋を最大限短縮させることが必要です。これと同様に、腹筋の盛り上がりを高めるためには、腹直筋を最大限短縮させることが不可欠なのです。

腹直筋の動きを確認してみましょう。右手の人差し指をみぞおちに当て、左手の人差し指をへそに当ててみてください。次に息を大きく吐きながら、左右の人差し指同士をできるだけ近づけていきます。このとき、腹直筋が最大限に短縮し、盛り上がりが高くなっていくのが確認できると思います。

腹筋と反対側の背中はどうでしょうか？背中側の筋肉は、腹筋の短縮に伴い、縦に伸びてストレッチしています。このような特性から、背中の筋肉が硬い場合、腹筋を十分に短縮させることができないのです。腹筋の盛り上がりが高くならない原因には、背中の柔軟性が関係しており、これが盲点となっています。

【出典】『１日３分！ジムに行かずにマイナス５㎏！自宅筋トレ 続ける技術』著：有賀誠司(東海大学スポーツ医科学研究所 教授)