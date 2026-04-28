　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.78　6.21　6.30　6.51
1MO　7.37　5.70　5.78　6.58
3MO　8.01　5.83　6.61　6.73
6MO　8.52　6.01　7.25　7.12
9MO　8.78　6.22　7.60　7.40
1YR　8.96　6.46　7.89　7.58

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.00　9.38　7.10
1MO　6.78　8.88　6.73
3MO　7.48　9.10　6.94
6MO　8.19　9.38　7.18
9MO　8.55　9.52　7.39
1YR　8.78　9.65　7.59
東京時間11:32現在　参考値

ドル円短期ボラは7％台後半推移。落ち着いた動きが続いている。