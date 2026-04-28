通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間7％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.78 6.21 6.30 6.51
1MO 7.37 5.70 5.78 6.58
3MO 8.01 5.83 6.61 6.73
6MO 8.52 6.01 7.25 7.12
9MO 8.78 6.22 7.60 7.40
1YR 8.96 6.46 7.89 7.58
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.00 9.38 7.10
1MO 6.78 8.88 6.73
3MO 7.48 9.10 6.94
6MO 8.19 9.38 7.18
9MO 8.55 9.52 7.39
1YR 8.78 9.65 7.59
東京時間11:32現在 参考値
ドル円短期ボラは7％台後半推移。落ち着いた動きが続いている。
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3MO 8.01 5.83 6.61 6.73
6MO 8.52 6.01 7.25 7.12
9MO 8.78 6.22 7.60 7.40
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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9MO 8.55 9.52 7.39
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東京時間11:32現在 参考値
ドル円短期ボラは7％台後半推移。落ち着いた動きが続いている。