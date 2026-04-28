■これまでのあらすじ

業務時間中の不適切な行動を部長に見咎められた一樹と姫花。それでも夫はまだ妻に言い訳をし、姫花にも反省の色はない。妻はとっくに気づいていたのだ。夫の不自然な行動を部長に相談し、すでに証拠を集めていた。一度目は許したが二度目はないと、夫に別れを告げるのだった。



弁護士を交えて、私は正式に夫に離婚を申し入れました。夫は拒否していましたが、自ら2度も信頼を裏切るようなことをしておいて、よくこの先も夫婦でいられると思えるね？

彼女には慰謝料を請求しました。すると、前回は許してくれたのだから今回も許して、と。もう関わらないって…前回も言ってたよね。もう情けは不要。逆ギレするしょうもない夫も、この女にも、容赦はしません。会社での処罰に加え、2度目という悪質さを理由に私は高めの慰謝料請求を行いました。私と娘の人生を狂わせた代償は、これでも足りないぐらい。でもー…一生かけて払ってもらいます。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)