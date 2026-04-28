「もう30歳になったので…」。フリーアナウンサーでタレントの森香澄が、結婚相手に求めるリアルな条件を明かした。

【映像】美女3人に“辛口ダメ出し”の連続 先行公開動画

これは4月28日（火）夜10時から放送開始するABEMA『時計じかけのマリッジ』の合同取材会での一コマ。同番組は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。参加するのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人。結婚相手候補には、平均年収は2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人が集結した。

囲み取材には、スタジオMCを務めるサバンナ・高橋茂雄、俳優の夏菜、エルフ・荒川、森香澄（3話から登場）が出席。合同取材会の中では番組のテーマに合わせ、「結婚相手として譲れない条件はありますか？」と質問が飛ぶ。

これに森は「情緒が安定していて、私のことを支配しない人です」と即答。森の発言に高橋は聞き覚えがあったようで、笑いながら「この言葉の意味は収録で語っています。カットされていなければ本編で明かされます」とアピールに繋げた。

その上で森は「もう30歳になったので」と結婚相手の条件をリアルに考えていることを示唆していた。