いちじく×ライラックカラーが上品。ファンケル銀座で味わう、おいしさとヘルシーをかなえるアフタヌーンティー

上がったり下がったりの気温に振り回される今日このごろ、室内でひと休みしながら色とりどりのスイーツを楽しむアフタヌーンティーは癒やし時間にぴったり。

お出かけ先としてもアクセスの良い銀座に位置する「創作料理 FANCL 令和本膳」では「無花果とライラックのアフタヌーンティー」を4月23日から6月30日まで提供しています。

長年美と健康を研究してきたファンケルがプロデュースするアフタヌーンティーには、おいしさはもちろん、体のことも考えられたメニューがたくさん。

マイナビウーマン編集部もメディア向け試食会に参加し、期間限定メニューのこだわりを伺ってきました！

■銀座駅徒歩1分。都心の真ん中で味わえる和の空間

「創作料理 FANCL 令和本膳」は、和の趣きを感じる店内で旬の食材と玄米を使用した創作和食を楽しめるレストラン。ファンケル旗艦店の「ファンケル 銀座スクエア」9階で営業しており、お食事の前後にファンケルショップでお買い物するのもおすすめです。

■いちじく×ライラックの紫色が上品な和のアフタヌーンティー

今回のアフタヌーンティーの主役となるのはいちじく。ファンケルならではの和の木組みスタンドには「たたき無花果と葛切り」をはじめ、「紫香る 和のプリン」や「無花果とピスタチオのパテドカンパーニュ」など、いちじくがふんだんにあしらわれた甘味とセイボリーが並んでいます。

和食で使われることも多いいちじくには水溶性食物繊維や鉄などが豊富に含まれており、女性の健康維持にも役立つスーパーフードなのだとか。こだわりの和スイーツには旬のライラックが添えられており、上品な雰囲気を引き立てています。

オプションで味わえる限定ドリンクには、「無花果と林檎のヴァイオレットソーダ」が登場。こちらはライラックの紫色をイメージしたすみれのシロップが使用されており、アフタヌーンティーと並べて写真を撮りたくなる美しさです……！

ソーダにはキリンとファンケルで共同開発された「カロリミット アップルスパークリング」が使用されており、爽やかにリンゴが香るフレッシュな味わいでした。

試食会では、スイーツの「たたき無花果と葛切り」「無花果フラワーケーキ」と、一押しのセイボリー「無花果密煮 胡麻酢かけ」をいただきました！

「たたき無花果と葛切り」はライラックカラーの葛切りをたたきいちじくと合わせた一品。つるつるした食感の葛切りとたたきいちじくの異なる食感の組み合わせと、添えられたミントがアクセントとなったさっぱりとした味わいが楽しめます。

「いちじくフラワーケーキ」はカットされた果肉が飾られたかわいらしいケーキ。スポンジには玄米粉と豆乳クリームが使用されているため、優しい甘さを味わえます。

セイボリーは「無花果密煮 胡麻酢かけ」「無花果とピスタチオのパテドカンパーニュ」「無花果とカッテージチーズのサラダ」の3種類。ファンケルのアフタヌーンティーはパティシエではなく、和食の職人によって作られているため、前菜にも創作和食のエッセンスを感じられる逸品がそろいます。

「無花果密煮 胡麻酢かけ」はとろっと煮られたいちじくが上品な味わい。胡麻酢がかかっているので甘すぎず、後味はすっきりと楽しめました。

■押し寿司とスコーンで玄米のおいしさを再発見

「ファンケル 令和本膳」は素朴なイメージのある玄米の美味しさを知ってほしい、という想いから開業されたという背景もあり、アフタヌーンティーでは珍しく玄米を使ったメニューが食べられるのも魅力の一つ。

「無花果と生ハムの押し寿司」は玄米専用品種の宮城県産‟金のいぶき”を使用した、和食店ならではの逸品。玄米をお寿司でいただくのは新鮮に感じますが、酢飯にすることで玄米ならではの甘みと酸味がマッチしておいしくなるのだとか。

もう一つ、玄米ならではの甘味を生かしたスイーツが「玄米粉のスコーンたい焼き」。玄米粉を使用してお店で焼いているため、外側はカリッと香ばしく、中はもっちり。甘みには甘酒が使われており、ほんのりと優しい甘さを楽しむことができます。

付け合わせにはソイクリーム、銀座はちみつ、いちじくのジャムが添えられており、甘すぎない自然由来のラインナップにファンケルのこだわりを感じました。

■練りたてのわらびもちのぷるぷる食感を堪能

ファンケルならではの美しくも体をいたわったスイーツを堪能していると、何やら大きなワゴンが登場。こちらはお食事中に楽しめるワゴンサービスで、自家製で練り上げたわらび餅を目の前でサーブしていただけるのだとか。

ほうじ茶で香りをつけたわらびもちは、一つひとつが大きくぷるっぷるの食感。同じくワゴンサービスで提供される煎りたてのほうじ茶と一緒にいただくと、心がほっと安心する和の時間を味わうことができました。

■和の食材で心をほどいて、自分の体を思いやる

「無花果とライラックのアフタヌーンティー」は「おいしいスイーツを満喫しつつ、体にも気を配りたい」という欲張りな願望にも応えてくれるアフタヌーンティー。心が喜ぶおいしさと、体を思いやる優しさが共存するスイーツとセイボリーに、ほっと一息つける午後を過ごせました。

また、建物内の1〜3階で営業するファンケルショップでは、3月にスタートした新サービス「FANCL SKIN PATCH（ファンケル スキンパッチ）」（※要予約）も体験できます！ 独自のAI技術を用いた角層細胞の解析で「いまの肌状態」と「未来の肌状態」を可視化し、肌にとって本当に必要なことを教えてもらえるのだとか。ぜひ、こちらもアフタヌーンティーと合わせてチェックしてみてくださいね。

■「無花果とライラックのアフタヌーンティー」概要

期間：2026年4月23日〜6月30日 ※開催中

時間：14:00〜17:00料金：5,300円 ※要予約

公式予約サイト：https://booking.resty.jp/webrsv/search/s046000701/26817

※本コースはグルテンフリー対応ではございません。小麦由来の食材を使用しておりますので、アレルギーをお持ちの方はご注意ください。

（取材・文：マイナビウーマン編集部）