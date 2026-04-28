帰省土産にもおすすめ！　かわいすぎる「ピカチュウ東京ばな奈」のトートバッグセット、待望の再販決定

グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念した「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」を4月24日〜5月10日の期間中、店頭にて再販、5月1日より公式通販で販売を開始しています。

■「ピカチュウバッグセット」再販決定！ 2種類のお菓子が入った大満足のセット

「ポケモン東京ばな奈」誕生5周年を記念して誕生したピカチュウバッグセットが、待望の再販決定！

SNSでも「想像以上に大きい！」「中までしっかり可愛い」と話題のトートバッグに、2種類のお菓子が入った大満足のセットです。

◇ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット

再販が決定したピカチュウバッグセットのトートバッグは、「ピカチュウ東京ばな奈」のパッケージを思い起こすデザイン。大容量で持ち手も長めなので、買い物にも大活躍すること間違いなしです！

中は黄色の生地に、さりげなくモンスターボールの模様が入っています。「ピカチュウ東京ばな奈 8個入」と「はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入」が1つずつ入ったセットなので、お土産にもおすすめですよ。

◇〈セット内容〉

・ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風 8個入

かわいさマックスの「ピカチュウ東京ばな奈」は、愛くるしいピカチュウ模様に焼きあげたふかふかスポンジケーキに、「ナナのみ（※）」をイメージした“ナナのみ風とろ〜りバナナカスタードクリーム”がたっぷりはいっています。

（※）ポケモンの世界に登場する きのみ のひとつ。

・ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入

「はみ出しチョコのクッキーサンド」は、バナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2つのおいしさをIN。シャリシャリッと軽やかに香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーにショコラを思いっきりはみ出すことで、ショコラの存在感もサクサクのクッキーも一緒に楽しめます。

※ お菓子の絵柄はランダムです。1箱にすべての絵柄が揃わない場合があります。

※ お菓子は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っていません。

■商品情報

【商品名】ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット

【内容】

・ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風 8個入 1点

・ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入 1点

・ポケモン東京ばな奈 ピカチュウトートバッグ 1点

【価格】3,980円

【販売期間】2026年4月24日〜5月10日ごろ

◇店舗情報

・JR東京駅 HANAGATAYA東京南店「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」（改札内）

・東京ばな奈s（JR東京駅 ⼋重洲地下中央口改札外）

・東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店

・東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店

・羽田空港 第一ターミナル HANEDA-YA 7番ゲート店

※人気商品のため早期完売の可能性があります。

※東京ばな奈ワールド商品取扱店の一部で販売する場合があります。

※販売店は予告なく変更する場合があります。

※表示の価格は参考小売価格です。

◇通販情報

▼2026年5月1日 10:00〜 受付開始

● 公式オンラインショップ「パクとモグ：https://www.paqtomog.com/shop/default.aspx

※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付を終了します。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

（エボル）