“1秒”で即たためる!!　UVカット100％・遮熱-20℃の完全遮光日傘「MFU1S」2026年モデル誕生

KONCIWAは、2025年に高い評価を獲得した形状記憶折りたたみ傘シリーズの進化形として、収納性をさらに高めた最新モデル「MFU1S」を発売しました。

■ユーザーの「たたむストレス」と向き合う

2025年モデル「MFU5S」は、“5秒でたためる”という革新的な利便性により、多くのユーザーから支持されました。

そして2026年モデル「MFU1S」では、その価値をさらに深化させ、「1秒で整う」という新たな体験価値を追求。傘を閉じる動作と同時に、生地が自然に整う構造を実現することで、日常の動作そのものをよりスマートに昇華させました。

単なる性能向上にとどまらず、使う人の所作までも美しくする「匠こだわりの改良」を体現したモデルです。

■「MFU1S」の主な特徴

1.【革新】閉じた瞬間に完成する「1秒収納」

内側に内蔵された特殊PETパネルが、傘の開閉動作と連動し、生地を理想的な折り目へと導きます。

手間ゼロ：折り目を手で整える必要は一切ありません。

持続する美しさ：パネルが形状を安定的に保持し、長期間にわたり快適な収納性を維持します。

2.【最高クラス】完全遮光100％ × 遮熱-20℃

4層構造の高機能コーティング生地を採用し、遮光性と遮熱性を高次元で両立。

遮熱性能：直射日光下において最大−20℃の遮熱効果を発揮し、木陰のような涼やかさを提供。

UV対策：UPF50+、UVカット率100％。強烈な紫外線から肌をしっかりと守ります。

3. 【実用性】最高クラス撥水5級＆安全設計

全天候対応：撥水度試験で最高ランクの5級を取得。雨粒を瞬時に弾くため、晴雨兼用として一年中活躍します。

逆戻り防止：ワンタッチ自動開閉に加え、収納時にシャフトが急に飛び出さない安全設計を採用。

4. 【独自の魅力】UVを可視化する「コンちゃん」

KONCIWAオリジナルキャラクター「コンちゃん」を採用。

紫外線を感知すると「白から紫」へと色が変化し、目に見えないUVを視覚的に確認できる、機能性と遊び心を兼ね備えた仕様です。

5. 【優れた携帯性】自由度を高めた多機能ポーチ

付属の収納ポーチは、細部まで使いやすさを追求し改良。

ハンドル付き：単体でもスマートに持ち運び可能。

フック（留め具）搭載：バッグ外側に装着でき、濡れによるストレスを軽減します。

■商品概要

商品名：KONCIWA MFU1S

素材：生地／ポリエステル100％、傘骨／アルミ・鉄・ガラス繊維、ハンドル／ABS樹脂

重量：約245g

骨数：6本

サイズ：親骨50cm

詳細URL：https://konciwa.com/products/mfu1s-folding-umbrella

（エボル）