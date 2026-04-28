【デュオ】夏の“くすみ肌”を徹底ケア！ 「デュオ ザ クレンジングバーム 抹茶」を数量限定で新発売
プレミアアンチエイジングの主力商品であるエイジングケア※1ブランド「DUO（デュオ）」は、数量限定※2商品「デュオ ザ クレンジングバーム 抹茶」を5月7日より、プレミアアンチエイジング公式通販にて先行発売。6月より、一部店舗、海外にも展開します。
※1 年齢に応じたお手入れのこと
※2 なくなり次第終了
■商品特徴
夏の二大くすみ※1徹底ケア！
洗うたび、抹茶※2の力で透明感※3を底上げ
1. どんより皮脂くすみをクリア※3に！ 宇治の抹茶※2の力で澄んだ肌※3へ
カテキンやビタミンC、16種のアミノ酸を豊富に含む機能性のある宇治の抹茶※2を贅沢に配合。気温の上昇と共に溜まりがちな「皮脂くすみ」汚れをオフし、やわらかく澄んだ素肌※3へ。
若葉のやわらかな葉のみを微粉砕した、フレッシュで薫り高い抹茶粉末を使用。
2. 日本産の美容成分を厳選配合し、透明感※4をサポート
夏くすみのもう一因「乾燥くすみ」に着目。宇治の緑茶エキス※7など国産の美容成分を組み合わせた「透明感※4サポート成分※5」が、うるおいを与え皮脂×水分バランスをサポート※4。キメの整った澄んだ素肌※4へ。
宇治の緑茶エキス※7
夏ダメージ※8をケア
日本産コメ由来エキス※9
皮脂・水分のバランスサポート※4
丹波産黒大豆エキス※10
保湿効果に優れており、透明肌※4へ導く
3. うるおいを逃したくない乾燥くすみ肌に強い味方！スキンモイスチャーマグネット処方®※6
スキンモイスチャーマグネット処方®※6を採用。マグネットのようにピタッとうるおいを肌に留める処方のため、すすいだ後もしっとりうるおい感が持続。
4. スキンケア成分約80％配合
抹茶の香りに包まれるW洗顔不要、マツエクOK※12のクレンジングバーム
合成着色料不使用。宇治の抹茶使用で、まるで本物の抹茶の色味を再現。
※1 乾燥や汚れによる
※2 チャ葉（スクラブ剤）
※3 汚れを落とすことによる
※4 うるおいによる
※5 チャ葉エキス、イノシトール、加水分解大豆エキス（保湿成分）
※6 「スキンモイスチャーマグネット処方」はプレミアアンチエイジングの登録商標です。
※7 チャ葉エキス（保湿成分）
※8 紫外線やエアコンによる乾燥
※9 イノシトール（保湿成分）
※10 加水分解大豆エキス（保湿成分）
※11 保湿成分
※12 一般的なシアノアクリレート系グルーの場合
■商品概要
商品名：デュオ ザ クレンジングバーム 抹茶
販売名：デュオザクレンジングバームMa
内容量：90g
価格：3,960円
発売日：2026年5月7日
・プレミアアンチエイジング公式通販先行発売
・6月以降 一部店舗、海外に順次展開予定
URL：https://www.p-antiaging.com/duo/
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