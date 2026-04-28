【ルミネ・ニュウマン】GWのおでかけに！　毎年人気の「パンマルシェ」など春の注目イベントまとめ

ルミネが運営するルミネおよびニュウマン各館では、2026年春にかけて多彩なイベントを開催しています。

毎年人気のパンマルシェや手土産総選挙などのグルメイベントをはじめ、周年企画、親子で楽しめるワークショップなど、春のおでかけを楽しめるコンテンツを各館で展開。

買い物だけでなく“体験”も楽しめる、春ならではのラインナップをご用意しました。ルミネ・ニュウマンならではのショップや地域と連携した企画を通じて、春の外出シーズンをより楽しく彩ります。

■注目のグルメイベント

◇LUMINE KITASENJU パンマルシェ -個性豊かな世界のパンと出会える2日間！-

ルミネ北千住 / グルメイベント / 毎年恒例

毎年人気の屋上イベント「パンマルシェ」を今年も開催！ 今回のテーマは「世界のパン」。フランスの「クロワッサン」やイタリアの「フォカッチャ」に加え、トルコのリングパン「シミット」やウズベキスタンの平焼きパン「ノン」まで個性豊かな世界のパンが北千住に大集合！ 地元で人気のベーカリーも出店します。

また、世界のパンにぴったりな成城石井のこだわりドリンクも販売！ さらに、パンマルシェでパン購入したユーザーに、ルミネ北千住館内で当日に限り使える買い物チケットを先着でプレゼントします。※2日間限定開催で全12ショップ出店

【詳細】

・日時：5月2日・3日 各日11:00〜15:00

・場所：ルミネ北千住 10F 屋上（雨天時：8F）

・チケット詳細：当日パンマルシェにて税込300円以上の購入で、先着でルミネ北千住館内で1,000円以上の買物で利用できる200円分の買い物チケットをプレゼント！

詳細はルミネ北千住公式HPを確認してください。

・URL：https://www.lumine.ne.jp/kitasenju/

◇Bread with Bloom パンの美味しさと、お花の美しさに出会える日。

ルミネ町田 / グルメイベント / ルミネ初出店 / 母の日

ルミネ町田で春の花とパンまつりを開催！ 都内有名店や全国を巡るパン屋さんをはじめ、ルミネ初出店のショップが集結。10日の「母の日」に向けてお花屋さんも出店します。さらに期間中、抽選会も開催！ ぜひ訪れてはいかがでしょうか。

・日時：5月1日〜5月10日（抽選会：9日・10日）

・場所：ルミネ町田 2F POP UP SPACE/2Fコンコース JR横浜線 町田駅 中央改札前

・詳細：ルミネ町田HP・公式Instagramにて13日以降順次公開

・URL：

‐ HP https://www.lumine.ne.jp/machida/

‐ Instagram @lumine__machida

◇オレンジラインマーケット

ルミネ荻窪 / 地域連携

中央線沿線の街のカルチャーや魅力を伝えるイベントを開催。今回から開催商業施設がさらに拡大し、ルミネ立川をはじめ、中央線沿線施設との協同イベントとして展開を広げて実施します。

・日時：5月9日〜5月10日 11:00〜18:00

・場所：ルミネ荻窪 7F グリーンテラス



＜中央線沿線の個性あふれるマーケット＞

中野の有名ラーメン店「野方ホープ」が出店！ また、PLAYFULなデザインが特徴のアートインテリアブランド「Pontre Studio」や、渋谷、中目黒、三軒茶屋等でポップアップストアも開催している青梅市発のアパレルブランド「Ome Koala」など、個性豊かなショップが出店。

＜スペシャルライブ＞

ラップユニット・chelmicoのRachelのソロプロジェクト「ohayoumadayarou」や東京・吉祥寺発、4人組バンド「グソクムズ」のスペシャルライブなど、豪華ラインナップでお届け！

＜ワークショップ＞

日常を”お気に入り”でカスタマイズをコンセプトに3姉妹が展開するライフスタイルブランド「MY FAVORITE THINGS」のスタンプラリーや「Pontre Studio」によるカスタムキーチェーンなどを自分好みにアレンジできるミニワークショップを開催！

・URL：https://www.lumine.ne.jp/ogikubo/

◇ニュウマン新宿 10周年「NEW JUBILEE」 推しグルメ総選挙

ニュウマン新宿 / 周年イベント / グルメイベント / 体験イベント

ニュウマン新宿のスイーツ・デリショップでは、ユーザー投票による総選挙を開催中！ 日頃利用しているユーザーの“推しの一品”を決定します。

・投票対象：ニュウマン新宿 エキナカ・エキソト スイーツ・デリショップ

詳細はニュウマン新宿HPを確認してください。

ニュウマン新宿HP：https://www.newoman.jp/shinjuku/topics/detail/?cd=003079

・投票期間：〜4月30日

・投票特典：抽選で以下いずれかのコースが15組に当たる！ 豪華体験プレゼント

‐ Aコース：開放感あふれる屋上ビアガーデンで乾杯！【ニュウマン新宿7F THE MED TERRACEご招待コース】

‐ Bコース：ニュウマン新宿エキナカで夢のショッピング体験！【コンシェルジュ同行の3万円分お買い物ツアー】

・投票方法：

（1）初めての投票：ルミネのアプリ「ONE LUMINE」

（2）2回目以降の投票：店頭で商品を購入した人限定で、店頭で案内するQRコードより追加投票が可能。

◇「Life is a Picnicな休日」 ルミネ立川 with NEXTWEEKEND

ルミネ立川 / 親子で楽しめる / サステナブル / ワークショップ / 地域

おとなも子どもも、描いて、創って、味わって。ワークショップマルシェでアートなGWを楽しんでください！ 母の日の贈り物にも。

・日時：5月2日・3日

※その他、GW期間中は館内ショップ店頭でもイベント実施！

・場所：ルミネ立川 屋上スカイガーデン COTORIE

※荒天・雨天の場合は別スペースでの実施となります。

・詳細：

（1）Local Collaboration Workshop 街のクリエイター限定ワークショップ

「はるのとなり」立川・石田倉庫にあるアトリエ（ペイント＆コラージュアート）、「kojica candle」立川出身フローリスト・キャンドルアーティスト（草花ペイント・キャンドル）、「かとぶん」カフェ（絵本読み聞かせ、ボードゲーム）

（2）LUMINE Creative Booth

ルミネ立川お馴染みのブランドが特別なイベントを開催！ 「九州屋」、「靴下屋」など

（3）Locally Picnic Stand 多摩の魅力を集めたマルシェ

「Pontre Studio」（アートフラワー）、「クリカ食堂」（ベーグル＆スコーン）など

◇LUMINE OMIYA Picnic Garden

ルミネ大宮 / 初開催 / 屋上イベント / 音楽ライブ

ルミネ大宮初となる、屋上空間演出やGW時期に合わせた音楽ライブ、シネマ放映イベントを実施。開放感あふれる屋上空間でピクニック、そして夜のひとときを楽しめます。

・日時：4月1日〜5月31日 11:00〜20:00 ※施策中のみ20:00まで開放

・場所：ルミネ大宮 ルミネ2 4F Garden屋上庭園

・詳細：



▼常設コンテンツ

（1）Picnic Garden Sheet：期間中6名のアーティストによる書き下ろしデザインのレジャーシートを芝エリアに展開！

（2） Picnic Garden Playlist：編集部がセレクトした限定プレイリストを「Spotify」で配信！

（3）Evening Lights：暗くなる時間も特別な光の演出を実施。

▼屋上イベント ※雨天時中止

（1）Marching Stage :埼玉を拠点に活動するチームによるルミネ大宮初演奏！

‐ 4月26日 13:00〜、15:00〜

（2）Garden Live ：編集部がピックアップしたアーティストが屋上で生ライブを開催！

‐ 5月2日 16:00〜16:30、17:00〜17:30

出演アーティスト：荒谷翔大/xiangyu（シャンユー）

（3）Garden CINEMA ：1日限定、心地よい空の下の感動の映画体験。

‐ 5月3日 18:00〜19:50 上映作品：リトルダンサー

◇文具ばざーる

ルミネ池袋 / 初開催 / 母の日

・日時：4月14日〜5月6日

・場所：ルミネ池袋 8F LUMINE POP UP SQUARE

・詳細：

全国でも人気の「文具ばざーる」がルミネ初出店。おしゃれでかわいい人気クリエイターの文具はもちろん、クスッと笑顔になるようなユニークな文具や日常をかわいく彩ってくれる文具など、たくさんの文具が登場！

“おしゃれ”、“かわいい”、“おもしろい”文具アイテムの中から、新たなお気に入りとの出会いを見つけよう！ 文房具好きは要チェックのイベントです。

◇otona MUSE×ルミネ横浜「オトナの洒落祭 Vol.2」

ルミネ横浜 / 初出店

ルミネ横浜では、otona MUSEとファッションを楽しむ特別企画「オトナの洒落祭 Vol.2」を開催。otona MUSE WEBでは、モデル・佐田真由美さんが着こなす「初夏の最新トレンド4LOOK」を公開。館内ではPOP UPや編集部セレクトのアイテムが当たる抽選キャンペーンなどを展開します。

・期間：4月11日〜5月6日

・PICK UP

［POP UP「オトナの洒落市」］

出店：4月11日〜4月24日

場所：ルミネ横浜 1F POP UP SPACE

（1）THE FLOWER SHOP（佐田真由美さんプロデュースのコスメブランド）

（2）TRESSE（shucoさん手がけるヘアアクセサリーブランド）

二人の来店イベントやノベルティもお見逃しなく！

・URL：https://www.lumine.ne.jp/yokohama/topics/detail/?cd=002993

（4月11日公開予定）

◇GWワークショップ「CLASS NEWoMan」

ニュウマン横浜 / 体験イベント / ワークショップ

“あなたの「暮らす」に、新たな価値を”をテーマにコスメ、コーヒーなどニュウマン横浜ショップを一度に楽しめるワークショップを開催。「ONE LUMINE」でよく行くルミネに「ニュウマン横浜」を登録すると、予約できます。

・日時： 4月29日〜5月4日

・詳細：

（1）コスメ体験クラス 5月1日 ＠各ショップ店頭

バウム・ダヴィネス・ウカ ストアの店頭にて、あなたに合ったアイテムを試せます。

（2）コーヒークラス 5月2日 ＠5F エスカレーター脇スペース

01. 11:30〜12:15／02. 14:00〜14:45／03. 16:30〜17:15

ニュウマン横浜の3ショップのコーヒーを一度に楽しめます。

※その他、スミスティーメーカーや＠アロマのワークショップを開催！ 詳しくはONE LUMINEをチェック！

＜ルミネ・ニュウマンの春イベントに関する注意事項＞

※都合により、日時・場所・内容等が変更または中止になる場合があります。最新の情報は各館のホームページを確認してください。

（エボル）