｢もう泣かないで～｣ りくりゅうの引退会見 冒頭から木原選手の目に涙… ｢最高のパートナーに出会えたことに感謝｣
フィギュアスケートの「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が会見を開き、引退を決めた理由などを説明しました。
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28日午前10時半ごろから、都内で引退会見に臨んだりくりゅうペア。
（三浦選手）
「もう泣かないで（笑）泣かないで～」
冒頭から木原選手の目には涙が。衝撃の引退発表から10日あまり。自らの口で引退の理由について説明しました。
「（オリンピック終了時に）引退することを決めていた」
（三浦選手）
「ショートで5位スタートになってしまったときは、このままでは終われないという思いから『後もう4年やるか』という話をしていたんですけど、フリーでは全てを出し切ることができたので（オリンピック終了時に）引退することを決めていました」
（木原選手）
「璃来ちゃんとじゃなければ、ここまでこられなかったと思います。感謝しかないですし、最高のパートナーに出会えたことに心から感謝しています」
「ゆっくりスケートを楽しんで」「やりたいことをのんびりやって」
この引退会見を受けて、街の人は…
「もったいない。まだ璃来ちゃん24歳でしょ？」
「たくさん活躍したので、ゆっくりスケートを楽しんでほしい」
「違う所でも頑張ってほしい」
「やりたいことをのんびりやってほしい」
「感動をいただき、ありがとうございました」