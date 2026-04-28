フィギュアスケートの「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が会見を開き、引退を決めた理由などを説明しました。

【写真を見る】｢もう泣かないで～｣ りくりゅうの引退会見 冒頭から木原選手の目に涙… ｢最高のパートナーに出会えたことに感謝｣

28日午前10時半ごろから、都内で引退会見に臨んだりくりゅうペア。



（三浦選手）

「もう泣かないで（笑）泣かないで～」

冒頭から木原選手の目には涙が。衝撃の引退発表から10日あまり。自らの口で引退の理由について説明しました。

「（オリンピック終了時に）引退することを決めていた」

（三浦選手）

「ショートで5位スタートになってしまったときは、このままでは終われないという思いから『後もう4年やるか』という話をしていたんですけど、フリーでは全てを出し切ることができたので（オリンピック終了時に）引退することを決めていました」

（木原選手）

「璃来ちゃんとじゃなければ、ここまでこられなかったと思います。感謝しかないですし、最高のパートナーに出会えたことに心から感謝しています」

「ゆっくりスケートを楽しんで」「やりたいことをのんびりやって」

この引退会見を受けて、街の人は…

「もったいない。まだ璃来ちゃん24歳でしょ？」

「たくさん活躍したので、ゆっくりスケートを楽しんでほしい」

「違う所でも頑張ってほしい」

「やりたいことをのんびりやってほしい」

「感動をいただき、ありがとうございました」