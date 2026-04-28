日経225先物：28日正午＝330円安、6万210円
28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比330円安の6万210円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万238.21円に対しては28.21円安。出来高は1万4685枚となっている。
TOPIX先物期近は3763ポイントと前日比28ポイント高、現物終値比2.31ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60210 -330 14685
日経225mini 60210 -330 273153
TOPIX先物 3763 +28 33489
JPX日経400先物 34320 +235 808
グロース指数先物 751 +6 1602
東証REIT指数先物 1890.5 -5 46
株探ニュース
TOPIX先物期近は3763ポイントと前日比28ポイント高、現物終値比2.31ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60210 -330 14685
日経225mini 60210 -330 273153
TOPIX先物 3763 +28 33489
JPX日経400先物 34320 +235 808
グロース指数先物 751 +6 1602
東証REIT指数先物 1890.5 -5 46
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