　28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比330円安の6万210円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万238.21円に対しては28.21円安。出来高は1万4685枚となっている。

　TOPIX先物期近は3763ポイントと前日比28ポイント高、現物終値比2.31ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60210　　　　　-330　　　 14685
日経225mini 　　　　　　 60210　　　　　-330　　　273153
TOPIX先物 　　　　　　　　3763　　　　　 +28　　　 33489
JPX日経400先物　　　　　 34320　　　　　+235　　　　 808
グロース指数先物　　　　　 751　　　　　　+6　　　　1602
東証REIT指数先物　　　　1890.5　　　　　　-5　　　　　46

株探ニュース