6月に新潟市でアジア太平洋地域の青年会議所メンバーが集う国際会議が開かれます。27日、会議の成功に向けた決起集会が開かれました。



『JCI ASPAC 新潟大会』は、国内外から7000人以上が参加する国際青年会議所の大会で、会議のほか市民参加イベントや国際交流行事も予定。27日夜の決起集会には全国から約400人が参加。成功に向けて意識統一を図りました。



■新潟青年会議所 高杉龍司理事長

「新潟の素晴らしさを国内・海外のメンバーに知っていただきたいと思っております。新潟をきっかけとした交流人口を増やせる大会になればいいと思っております。」



新潟青年会議所と県は、13億円以上の経済効果を見込んでいます。『JCI ASPAC 新潟大会』は6月11日～14日の4日間、朱鷺メッセで開催されます。