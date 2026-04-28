千鳥・大悟、アンチの声に“一言”で反論 好感度芸人「そうなりたくても、なれない人の方が多い」
お笑いコンビ・千鳥の大悟が、27日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59）に出演。SNSで「大悟、面白くない」というアンチの投稿を目にした際の反応について、一言で片付けた。
【動画】やす子「今すごく苦しい…」好感度についての悩みを大悟に吐露
今回は「芸人と好感度の代償SP」と題し、やす子、松陰寺太勇（ぺこぱ）、きょん（コットン）の好感度が高い3人が出演。普段から好感度を意識するあまり、いろんな人の目が気になるという悩みを抱えており、大悟に相談を持ちかけた。
松陰寺から「SNSでアンチからの声を目にすることもないですか？」と聞かれた大悟は、「簡単。『大悟、面白くない』と言われたとしても、『お前のセンスが悪いだけやろ』」とバッサリ。世間の目を気にする3人は「カッコいい」「そうなりたくても、なれない人の方が多い」と羨望のまなざしを向けた。
大悟は「そんなやつ、変やん？」と3人に語りかけたが、松陰寺は「僕らは泣きながら世間にしっぽ振ってるんです」と自虐的に突っ込んだ。
また、松陰寺から「世間の目が気にならないですか？」と聞かれた大悟は、「とんでもなくおかしなことを言っていい？」と前置きし、「ワシまだ立ちションできる」と豪快に言い放つも、スタッフからすぐに「ダメです！」と注意され即座に反省した。
【動画】やす子「今すごく苦しい…」好感度についての悩みを大悟に吐露
今回は「芸人と好感度の代償SP」と題し、やす子、松陰寺太勇（ぺこぱ）、きょん（コットン）の好感度が高い3人が出演。普段から好感度を意識するあまり、いろんな人の目が気になるという悩みを抱えており、大悟に相談を持ちかけた。
大悟は「そんなやつ、変やん？」と3人に語りかけたが、松陰寺は「僕らは泣きながら世間にしっぽ振ってるんです」と自虐的に突っ込んだ。
また、松陰寺から「世間の目が気にならないですか？」と聞かれた大悟は、「とんでもなくおかしなことを言っていい？」と前置きし、「ワシまだ立ちションできる」と豪快に言い放つも、スタッフからすぐに「ダメです！」と注意され即座に反省した。