永野芽郁“ありのままの本当の自分”収めたフォトブック 限定特典のビジュアル解禁
俳優の永野芽郁が、6月21日に発売するフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」について、購入者対象の店舗別限定特典「オリジナルフォトカード」のビジュアル3点が解禁となった。
【写真】おいしそうにラーメンを食べる姿も…限定特典が解禁
2009年の俳優デビュー以来、役に向き合い続け、第一線を走り続けてきた永野。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進んできた永野が役を脱ぎ、素の自分と向き合ったことで辿り着いた“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブック、自身の感性で様々な自分を表現しファンへ向けた素直な想いを注ぎ込んだスタイルブックという2冊をコンパイルしたスペシャルBOXとなっている。
今回解禁となったビジュアル3点は、本作の撮影中に見せた飾らないキュートな笑顔やリラックスした柔らかな表情など、「素」の姿をより近くで感じられる瞬間ばかり。永野本人が「ファンの皆さんの日常にそっと寄り添えるようなものにしたい」という本作への想いから、自ら選び抜いた特別なビジュアルとなっている。まるで同じ空間で共に時間を過ごし、同じ空気を感じているかのような、温かみのある距離感が投影された本作ならではの貴重な一瞬が切り取られている。
【特典カットについて】店舗別特典カット（3点）※特典内容：オリジナルフォトカード（スマホサイズ）
楽天ブックス：スペシャルBOXのビジュアルと同じフィリピンの温かな光差し込む中で撮影。まっすぐこちらを見つめる強い眼差しと、確かな感情が宿る瞬間を至近距離で捉えた一枚。
MAILIVIS：美味しそうにラーメンを頬張る、少しあどけなさを感じさせるキュートな表情を切り取ったカット。
発売記念イベント対象：本人お気に入りの私服に身を包み、ラフな雰囲気で佇むふとした瞬間を収めた自然体のカット。
【写真】おいしそうにラーメンを食べる姿も…限定特典が解禁
2009年の俳優デビュー以来、役に向き合い続け、第一線を走り続けてきた永野。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進んできた永野が役を脱ぎ、素の自分と向き合ったことで辿り着いた“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブック、自身の感性で様々な自分を表現しファンへ向けた素直な想いを注ぎ込んだスタイルブックという2冊をコンパイルしたスペシャルBOXとなっている。
【特典カットについて】店舗別特典カット（3点）※特典内容：オリジナルフォトカード（スマホサイズ）
楽天ブックス：スペシャルBOXのビジュアルと同じフィリピンの温かな光差し込む中で撮影。まっすぐこちらを見つめる強い眼差しと、確かな感情が宿る瞬間を至近距離で捉えた一枚。
MAILIVIS：美味しそうにラーメンを頬張る、少しあどけなさを感じさせるキュートな表情を切り取ったカット。
発売記念イベント対象：本人お気に入りの私服に身を包み、ラフな雰囲気で佇むふとした瞬間を収めた自然体のカット。