◇MLB ドジャース-マーリンズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手が第1打席に入る直前に、2024年シーズンまでドジャースで1塁コーチを務めていた現マーリンズのクレイトン・マッカロー監督と挨拶をかわしたシーンが話題となっています。

この日、マーリンズとの3連戦初戦を迎え、先発の山本由伸投手が初回を3人で抑えると、1番・DHでスタメン出場の大谷選手がその裏に第1打席をむかえます。

打席に入る前にいつものように、相手チームの監督にむかって挨拶しますが、マッカロー監督と視線をあわせると両者が試合中とは思えない穏やかな笑顔を見せ合います。

そして大谷選手は4球目のチェンジアップをとらえライト前ヒットで早速出塁。1塁ベース上にとどまると、コーチとヘッドバンプするパフォーマンスを行いました。すると大谷選手は直後に一瞬マッカロー監督の方をみて再び目が合うと、エアでヘッドバンプの仕草をします。それをみていたマッカロー監督は再び笑顔に。その後も塁上の大谷選手の方をしばらく見つめる姿がありました。