◇ナ・リーグ ドジャース―マーリンズ（2026年4月27日 ロサンゼルス）

X JAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が27日（日本時間28日）、米国ロサンゼルスのドジャースタジアムで開催されたドジャース―マーリンズ戦前に、米国国歌を演奏した。

この日は日本の伝統と文化を称える「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」として設定され、ショップではとんかつや照り焼きなど、手作りの飲食メニューが提供され、日本音楽のステージも開催。浮世絵風の特別レプリカユニホームも配布された。

YOSHIKIはドジャーブルーの衣装を身にまとい登場。ホームベース後方付近で演奏し、美しい音色を球場に響かせた。試合前、山本由伸が先発する試合とあって「すごい日に招いていただいて、すごく感謝しています」と話し、国歌演奏については「前回はピアノだけだったんですけど、今日はゲストボーカリストも来てまして、ちょっと派手な演出を考えてます」と“予告”していた。

YOSHIKIは、24年4月16日（日本時間17日）のドジャー・スタジアムで行われたドジャース―ナショナルズ戦の試合前に米国国歌と「ENDLESS RAIN」のピアノ演奏を行った。また、昨年3月18日に東京ドームで行われたドジャース―カブスのMLB開幕戦でも日米両国歌を演奏。美しいピアノの音色に観衆だけでなく、選手たちも万感の表情だった。