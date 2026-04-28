ここまで6試合でスタメンマスクをかぶっている巨人・大城卓三選手。自身のキャッチャーとしてのこだわりや、捕手陣との支え合いについて明かしました。

實松一成バッテリーコーチは、大城選手の身ぶり手ぶりの大きなジェスチャーを絶賛。このことについて大城選手は「ジェスチャーで伝えたいことがピッチャーに伝わるようにすれば、意図を分かってくれるんじゃないかと思いまして。要所、要所で自分の欲しい球だったり、意識してやってます」とその思いを明かします。

さらにマスクをかぶっていない時にも、他のキャッチャーの姿から刺激を受けているそう。「出ているキャッチャーの配球であったり、ピッチャーとの相性であったり。ベンチで見て、自分も勉強したり、いろんなことを意識して見ている」と明かします。巨人のキャッチャー陣は、イニング間にもよく言葉を交わす様子を見せていますが「あのバッターの時にこういってたよねとか、気になったことは話しています」と、互いに高め合っている姿をのぞかせました。

21日からはベテラン捕手・小林誠司選手が一軍合流。大城選手は「本当にベンチでもめちゃくちゃ声を出していますし、練習からも声を出して。捕手陣で一番年齢が上ですけど、大きい声を張り上げて、ベンチを盛り上げてくれますし。頼もしい先輩が来たので一緒に頑張りたい」と笑みを浮かべます。

キャッチャー争いにも注目される巨人捕手陣ですが、互いに支え合いながら、高め合っている様子をのぞかせました。

(4月27日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)