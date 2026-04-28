都内で引退会見

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が28日、都内で引退会見を開いた。注目の今後について、木下グループの木下直哉社長が壮大なプランを口にした。

涙あり笑いありの引退会見。りくりゅうの2人は今後、プロに転向して滑りを披露するだけでなく、指導者として後進の育成にも意欲を見せる。

三浦が「まだまだ学ばないといけないことがたくさんある。コーチングをするというのはだいぶ時間がかかると思っている。技術だけでなく寄り添える、メンタル面でもサポートできるコーチになりたい」と言えば、木原も「指導の勉強など4、5年かかるのではないかなと思う。その中でできることがあれば実際のコーチングを勉強させていただきたい」と話した。

本格的にコーチ業をスタートするのはまだ時間がかかりそうだが、2人をサポートしてきた木下社長は既に青写真を描いている。「もともと2人には引退したらコーチをやってもらいたいと思っていた。将来的には2人のアカデミーをつくりたいと思っている」と話した。

木下グループは元世界女王の浅田真央さんとともに、「木下MAOアカデミー」を設立。浅田さんは既にコーチとして始動している。

三浦は「ペアの世界に入って11年。全日本選手権では表彰台が埋まらないことを経験してきた。将来的には自分たちの生徒だけで表彰台を埋めたい」と将来を見据えていた。



（THE ANSWER編集部）