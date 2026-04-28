子猫に可愛い前歯が生えてきた姿が可愛いと話題になっています。動画には「猫の前歯ってちいちゃくて可愛いですよねー」「歯も可愛いって猫様最強」等のコメントが寄せられ55万回以上再生されているようです。

【動画：哺乳瓶が痛むので『赤ちゃん猫の口の中』を見てみたら…悶絶必至の『尊い光景』】

子猫の小さな前歯

Instagramアカウント「ぽん子」に投稿されたのは、保護子猫のキキくんに小さな歯が生えてきた様子です。哺乳瓶の先がだめになってきたため、キキくんの口を確認することにしたという投稿主さん。小さな口を開けて確認してみると…？

キキくんの口には小さな前歯が生えてきていたのだとか。まだまだ赤ちゃんなキキくんですが、すくすくと成長してきていることを感じられたそう。

保護子猫のキキくん

そんなキキくんは、親猫の育児放棄により急遽投稿主さん宅で保護することにした子猫なんだそう。まだ目も充分に開いていない子猫だったそうですが、キキくんはミルクをしっかり飲み少しずつ成長してくれたといいます。

お風呂に入れてあげたり病院に連れて行ったりと、投稿主さんは丁寧にお世話を続けていったそう。そして、いつの間にか目もしっかりと開いてきたといいます。

キキくんの成長

その後のキキくんは、一人でトイレができるようになったりとだんだんとしっかりとした姿を見せてくれるようになったそう。投稿主さん宅の他の猫ちゃんとキキくんを会わせると、キキくんのことを思った以上に可愛がってくれたといいます。

お兄ちゃん猫のべよくんはキキくんが可愛すぎてかまいたくて仕方ない様子で、キキくんに若干うるさがられているくらいだったのだとか。可愛いキキくんの成長から、これからも目が離せませんね。

最初にご紹介した投稿は55万回以上再生され「猫の前歯ってちいちゃくて可愛いですよねー」「歯も可愛いって猫様最強」等のコメントが寄せられ、子猫の小さな歯に思わずきゅんとする人が続出していたようです。

Instagramアカウント「ぽん子」では、保護猫の預かりボランティアをしている投稿主さんの日々の活動の様子や猫ちゃん達の可愛い姿が投稿されています。献身的な保護猫活動を思わず応援したくなると話題です。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ぽん子」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。