病院でユニークな名前に間違われてしまった猫さん。愉快に思った飼い主さんがお家でもその名前で呼んでみたら……？自分の名前をしっかり理解している反応は、Instagramで27万回以上も再生され「理解してるの賢っっ」「小さくお返事もしていますね！」「カワイイー！知能高い」といった声が寄せられました！

【動画：猫を『病院で間違えられた名前』で呼んでみたら……驚きの『賢すぎる反応』】

病院で名前を間違われた猫さん

Instagramアカウント「ナランチャ(@_narancia_0713)」さまは、猫の「ナランチャ」くんの何気ない日常の様子を投稿しています。

先日、病院へ行ってきたというナランチャくん。しかし、その名前の珍しさゆえに、スタッフさんに名前を間違われてしまったのだとか……その名も「ナンチャラ」くん！

名前を覚えていないようにも聞こえる愉快な間違われ方に、思わず笑ってしまったという飼い主さん。お家に帰ってきてからも「ナンチャラ～」と間違われた方の名前で呼んでみると……

全く微動だにせず、反応を見せてくれなかったというナランチャくん。もう一度「ナンチャラ～」と呼んでみても……

やっぱり振り向いてくれない！むしろ、2回目は顔をより背けてしまったようにも見えたそうです。

もしかして気分じゃないのかな？と思いながらも、本名で「ナランチャ～」と呼んでみると……

本名で呼んでみると…

なんと振り返ってくれました！さらに……

ちゃんと小さくお返事しながら近づいてきてくれたナランチャくん。どうやら、しっかり自分の名前が「ナランチャ」であることを一言一句理解している様子です。

きちんと理解している反応が「賢い」と話題に

自分の名前が「ナンチャラ」ではなく「ナランチャ」であることを理解している様子だったというナランチャくん。もしかすると、病院でも「それ、僕の名前じゃありませんから」と思っていたのかもしれませんね！

ナランチャくんの名前をしっかり聞き分けている反応は、Instagramでも大きな話題になりました。

コメント欄には「理解してるの賢っっ」「小さくお返事もしていますね！」「カワイイー！知能高い」「本名でしっかり反応して賢いですね」「エラーい！」といった声が寄せられています。

そんなナランチャくんの普段の様子は、Instagramアカウント「ナランチャ(@_narancia_0713)」さまからご覧いただけますよ！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ナランチャ(@_narancia_0713)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。