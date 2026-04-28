兵庫県洲本市の吉平敏孝市長がこのほど、ラジオ関西の生放送に出演し、市長就任から1か月の思いや市の魅力について語った。

兵庫県洲本市の魅力や市の政策について語る吉平敏孝市長

洲本市は淡路島の中央部に位置し、古くから淡路島の政治・経済の中心地として栄えてきた。平野部に広がる市街地と、海・山・川の豊かな自然が共存する。

淡路島は、朝廷に食材を提供した『御食国（みけつくに）』として知られ、洲本市も玉ねぎや淡路ビーフ、ハモ、ウニなどの特産品に恵まれている。2026年に築城から500周年を迎えた洲本城や城下町の街並み、それに温泉などもあり、観光客を魅了している。

洲本市の由良港に水揚げされるウニは濃厚な旨みと甘さが特徴 （画像提供：洲本市）

洲本城跡からの美しい眺望 青い海と街並みを一望できる（顔図提供：洲本市）

吉平市長は洲本市出身の45歳。2026年3月の市長選挙で現職らを破り初当選した。総合商社勤務時代に「“現場を大切に”と叩き込まれた」経験をもとに、初登庁から1か月間は「子育て支援センターや保育所をはじめ市内各所を回り、現状把握に努めた」と振り返る。そのうえで「これから、自分の色を出した政策を実現していきたい」と述べた。

就任から1か月を振り返る 洲本市・吉平市長

洲本市も他の地方都市と同様に人口減少の問題を抱えている。吉平市長は「利便性が高く子育てしやすいまちだが、転出者が転入者を上回る状態が続いている。そこをなんとかするのが市長の役目」と話した。『活力あふれる洲本市』のスローガンのもと「地域経済の強いところに人は集まる。従来の企業誘致に加えて、若者の起業支援を拡充させたい」と、今後の展望を語った。

「地方経済の強いところに人は集まる」今後の展望について語る洲本市・吉平市長（左）とパーソナリティの三上公也氏（右）

観光戦略については、淡路市、南あわじ市と連携し、淡路島全体で取り組んでいる。2025年の大阪関西万博に出展した人材サービス大手・パソナグループがパビリオンを淡路市に移設する予定で「そこを訪れた人が淡路島全体を回遊できるよう、取り組みを進めている」という。

また、洲本市と、大阪湾を挟んで対岸にある大阪・岬町の間で、かつて結ばれていた旅客船定期航路の復活を目指す高速船『深日洲本ライナー』が、4月25日から11月8日までの土・日・祝日限定で運行される。自転車の持ち込みも可能で「淡路島を一周する『アワイチ』を楽しみたい人も利用しやすい」と、利用拡大に期待を寄せた。

夏のおすすめスポットとして、市内の大浜公園を紹介。環境省の『日本の快水浴場百選』に選ばれており、海水浴シーズンには海上アスレチックも人気を博しているという。また、毎年恒例の淡路島まつりの『おどり大会』が、7月31日・8月1日に開催され、市の中心部で阿波踊りや多様なダンスのチームが熱気あるパフォーマンスを披露する（花火大会は11月開催予定）。

洲本の夏の風物詩・淡路島まつりの「おどり大会」の様子（画像提供：洲本市）

吉平市長は「神戸淡路鳴門自動車道で神戸方面からのアクセスも良い。ぜひ足を運んで」と、来訪を呼びかけた。



※ラジオ関西『三上公也の朝は恋人』2026年4月22日放送回より