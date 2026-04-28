今治のホームゲームに叶美香さんが登場

FC今治は、4月25日にホームで行われたカターレ富山戦において、スペシャルゲストとして叶美香さんが来場したと発表した。

圧倒的なオーラを放つゲストの登場に、SNS上では「CGかと」「光が大集合してる」と大きな反響を呼んでいる。

この日の試合は「ビューティーDay」と銘打たれ、叶美香さんがスペシャルゲストとしてスタジアムに降臨した。キックインセレモニーの大役を務めたほか、トークショーへの出演やサポーターへの応援コメントを通じてイベントを華やかに彩った。

クラブは公式SNSにて、華やかな衣装でピッチに立つ様子を公開。「ファビュラスな叶美香さんの圧倒的オーラを感じていただけましたでしょうか？」と綴り、来場への感謝を記した。

スタジアムを熱狂させた異例のゲスト登場に対し、SNS上では「感無量」「ちゃんとスニーカーをお履きになられていらっしゃる」「マジで？」「CGかと」「すごいオーラ！」「光が大集合してる」「お美しい」「オーラが凄い」「羨ましい！」「凄いなこのイベント」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）