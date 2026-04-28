なぜ楽しかったはずの思い出を忘れてしまうのか？脳の容量には限界があるのか？
子ども時代や学校生活の思い出を家族や友人と語り合ってる時、「別の友人はよく覚えている印象的な出来事を、自分はまったく覚えていない」ということに驚いた経験があるかもしれません。一体なぜ人は楽しかったり印象的だったりする思い出を忘れてしまうのか、脳の容量には限界があるのかについて、イギリスのブリストル大学で解剖学教授を務めるミシェル・スピア氏が解説しました。
Headspace: can our brains get full?
スピア氏は夫と過去の休暇について話していた時、夫から「自分はまったく覚えていない楽しそうな思い出」を語られて、お互いに驚いた経験があるとのこと。「記憶は人によって異なる場合があるとわかってはいますが、一体なぜこれほどまでに違うのでしょうか？なぜ私にはこの記憶がないのでしょう？仕事で忙しいから、単に記憶容量が足りなくなっただけなのでしょうか？」とスピア氏は述べています。
人の記憶の不正確さについて話す際、「脳の記憶容量が限界に達した」という風に、人の脳をまるでPCのハードディスクのように形容することがあります。しかし、スピア氏によると脳の記憶容量は限界に達するのではなく、むしろ入ってくる情報を「ろ過」しているそうです。
日常生活で入ってくる情報はあまりに多く、たった1日分の風景・音・会話だけでもすべてを処理することは困難です。そのため脳は、その時の「注意」によって何を認識するのかを決定し、「感情」によって何を記憶するべきなのかを選別しており、最終的に海馬などの構造が長期記憶に保存する価値のある情報を決定しています。
この過程のどこかに問題があると、ある出来事の記憶がうまく形成されない可能性があります。たとえばスピア氏と夫のケースであれば、夫はその出来事をじっくりを味わって記憶に刻み込んでいたかもしれませんが、スピア氏は次の目的について考えていたり、単にぼーっとしていたりしたのかもしれません。その場合、スピア氏の脳にはその出来事がほんの少ししか記憶されず、夫の話を聞いても思い出せなかった可能性があるとのこと。
たとえある出来事が記憶されたとしても、それはPCに保存されたファイルやデータのように、「固定された記録」として保存されているわけではありません。人は記憶を思い出すたびに感覚的な詳細や過去の知識、そして期待といった断片的な情報を基に記憶を再構築しています。
会話や内省、語り直しといったプロセスを繰り返すことにより、記憶はより強固で一貫性のあるものへと変化していくとのこと。これらの記憶に関するメカニズムが、「同じ出来事を経験したはずなのに記憶している内容や詳細度が違う」という現象を説明するのに役立つと、スピア氏は述べています。
脳は経験をただ受動的に記録するのではなく、能動的に記憶するべきものに優先順位を付けて、不要な記憶を破棄しています。そのため、たとえ同じ出来事を共有した同士であっても、同じ記憶を共有しているとは限りません。
「頭がいっぱい」だと感じるのは記憶容量が尽きたからではなく、一度に処理できる情報の限界に達したためです。人の注意力や、一時的に物事を記憶するワーキングメモリには限りがあり、これらが飽和状態に達すると新しい情報がなかなか頭に入り込めなくなります。そのため、ある対象や考えごとに気を取られている最中に経験した出来事は、あまり記憶に残らない場合があります。
「脳のワーキングメモリはコンピューターのRAMに相当し、長期記憶はハードディスクに相当する」という風に、脳をコンピューターにたとえることはよくあります。しかし、人の記憶は個別のファイルとして保存されているのではなく、ニューロンのネットワーク全体に分散しており、思い出すたびに形を変えて再構成されるという点がコンピューターとは大きく異なっています。脳が新しい記憶を保存する際は、それが別個のものとして既存の記憶に加わるのではなく、既存の記憶と相互作用して新しい記憶と古い記憶の両方が変化するとのこと。
脳が記憶できる情報量についてはさまざまな推定がされてきましたが、広く引用されている数値では約1ペタバイトといわれており、これは数百年分の動画ファイルに相当する量です。しかし、実際のところ脳では常に再編成が行われているため、固定的な容量が存在するわけではありません。
時間経過とともに薄れていく記憶も存在しますが、これは脳の容量が尽きたからではなく、継続的に思い出したり、誰かに語ってみせたり、新しい経験と結びついたりしていないためです。これらの行為によって強化されなければ、たとえ重要な記憶であっても思い出しにくくなってしまう可能性があるそうです。
何かを思い出せないと感じる場合、失われているのは記憶そのものではなく、「記憶を呼び起こす能力」である場合がほとんどです。そのため、ふとした瞬間に感じた懐かしい匂いや音楽、思いがけない出来事などが記憶を呼び起こすトリガーとなり、完全に忘れていたと思っていた記憶を鮮明に呼び起こすことがあります。
スピア氏は「記憶の欠如が、記憶システムが容量限界に達したことを示す証拠になることはまれです。むしろそれは、完全に保存されなかった瞬間や、単に呼び起こせなかった瞬間の痕跡であることが多いのです」と述べました。