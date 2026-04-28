バルタン星人が食パンに降臨！ 乃が美「焙煎ライ麦カフェオレ『生』食パン」

記事ポイント 乃が美×ウルトラマン第3弾、バルタン星人テーマの期間限定食パン登場焙煎ライ麦・黒糖・カフェオレクリームで宇宙規模の奥深い風味連結できる新デザインチャーム全5種＆コンプリートセットもラインナップ 乃が美×ウルトラマン第3弾、バルタン星人テーマの期間限定食パン登場焙煎ライ麦・黒糖・カフェオレクリームで宇宙規模の奥深い風味連結できる新デザインチャーム全5種＆コンプリートセットもラインナップ

高級「生」食パン専門店『乃が美』が、ウルトラマンとのコラボ食パン第3弾を4月29日(水)から期間限定で発売します。

テーマは宇宙忍者バルタン星人で、焙煎ライ麦全粒粉と黒糖、カフェオレクリームを使った奥深い風味が特長の一品。

乃が美「焙煎ライ麦カフェオレ『生』食パン」

価格：ハーフサイズ(1斤) 1,500円(税込) / 発送箱オプション 700円(税込)販売開始：2026年4月29日(水)〜 ※なくなり次第終了取扱：乃が美 国内全店舗・公式オンラインショップ

乃が美の看板生地「創業乃が美」をベースに、焙煎ライ麦全粒粉と黒糖を加え、カフェオレクリームを生地に巻き込んで焼き上げた一品。

耳まで柔らかい乃が美ならではのくちどけはそのままに、焙煎の香ばしさと黒糖のコクが絡み合う、奥行きのある風味に仕上がっています。

焙煎香る、カフェオレクリームの奥深い味

そのまま食べると、しっとりとした生地にカフェオレのやさしい甘みがじんわり広がります。

トーストすると焙煎ライ麦の香ばしさが一層際立ち、また別の表情に。

黒糖の深みある甘みがアクセントとなった、ひと口ごとに輪郭が変わる奥深い味わい。

ウルトラマンオリジナルチャーム全5種

第1弾・第2弾に続き、新デザインのオリジナルチャームが全5種登場。

連結して飾れる仕様で、コレクションとして並べると存在感が増します。

シリーズを追いかけているファンには揃えがいのある新デザイン。

コンプリートセット

内容：焙煎ライ麦カフェオレ「生」食パン×5個 / オリジナルチャーム全5種 / オリジナル発送箱価格：8,200円(税込)

チャーム全5種を一度に揃えたいならコンプリートセットが便利。

食パン5個とオリジナル発送箱がセットになったラインナップで、ギフトにも使いやすい仕様です。

4月29日から登場する、乃が美×ウルトラマンの第3弾コラボ。

焙煎の香ばしさとカフェオレクリームのやさしいコクが重なり合う、普段とは一線を画す「生」食パンです。

チャームのコレクション要素も加わり、ウルトラマンファンにも食パン好きにも刺さる一弾。

乃が美の全国店舗および公式オンラインショップで入手できる、期間限定コラボ食パンの紹介でした。

よくある質問

Q. いつまで購入できますか？

A. 2026年4月29日(水)の発売開始以降、なくなり次第終了となります。

販売終了日は設けられておらず、売り切れ次第終了のため早めのチェックをおすすめします。

Q. チャームを全種類まとめて入手するには？

A. コンプリートセット(8,200円・税込)には新デザイン全5種のチャームが揃っています。

食パン5個とオリジナル発送箱もセットになっています。

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