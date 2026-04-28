「Anker Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)」

アンカー・ジャパンは、冷却ファンを搭載し、充電時の温度上昇を抑えて充電速度の低下を防ぐ、3-in-1のワイヤレス充電器「Anker Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)」を、4月28日に発売した。価格は19,990円。初回セールとして5月4日23時59分まではAmazonと公式オンラインストアで20％ OFFクーポンを配布する。

カラーバリエーションはブラックとホワイトだが、ホワイトは5月ごろ発売予定。

カラーはブラックとホワイト。ホワイトは5月ごろ発売予定

Qi2規格対応のマグネット式ワイヤレス充電器とApple Watch用ワイヤレス充電器、最大5W出力のワイヤレス充電器の3つをひとつにまとめたもの。Qi2対応のスマートフォンとApple Watch、ワイヤレス充電対応の完全ワイヤレスイヤフォンの3台を同時に充電できる。

同社の充電シリーズ最高峰「Anker Prime」の製品で、2025年にワイヤレス充電器カテゴリで国内売上金額No.1を記録した「Anker MagGo Wireless Charging Station(Foldable 3-in-1)」の次世代モデル。

Qi2のマグネット式ワイヤレス充電パッドは、最大25W出力に対応し、同社調べではiPhone 17 Proを約26分で50％以上充電できるという。本体に冷却ファンを内蔵しており、スマートフォン充電時の温度上昇を抑えることで、発熱に寄る充電速度の低下を抑制。パワフルながら安定した充電を実現したとのこと。

ファンは静音設計のため、枕元に置いても気になりにくく、ファンの動作はオン・オフの切り替えも可能。

本体はコンパクトな折りたたみ式スタンド設計で、旅行や出張などの持ち運びにも最適だという。スタンドは垂直方向に最大60度まで角度調整でき、充電中も好きな角度でスマートフォンの操作、動画視聴ができる。

付属品はUSB-C to USB-Cケーブル(1.5m)やUSB急速充電器(45W)など。なお、充電器本体に給電する際は、同梱または45W出力以上の充電器を使うよう呼びかけられている。