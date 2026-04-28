☆西武―日本ハム（１３：００・ベルーナドーム）西武＝渡辺、日本ハム＝細野

日本ハムは２３日の楽天戦から４連敗中。この４試合では本塁打が１本もなかっただけに、一発攻勢で連敗をストップしたいところ。

セ・パ両リーグトップの８本塁打をマークしている万波は、１７〜１９日に対戦した前回の西武戦で２本塁打。２８日の先発が予告された渡辺からも打っており、一発の期待がかかる。

２本打って両リーグの１０号一番乗りとなれば、２０２３年以来、自身３年ぶり２度目。前身球団を含めチームで２度は、張本勲（６２、７１年）、ソレイタ（８０、８１年）と並ぶ最多回数になる。

（その他のカード）

☆巨人―広島（１８：００・東京ドーム）巨人＝則本、広島＝床田

☆ヤクルト―阪神（１８：００・神宮）ヤクルト＝吉村、阪神＝才木

☆中日―ＤｅＮＡ（１８：００・バンテリンドーム）中日＝金丸、ＤｅＮＡ＝東

☆ロッテ―楽天（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ジャクソン、楽天＝荘司

☆オリックス―ソフトバンク（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝ジェリー、ソフトバンク＝松本晴