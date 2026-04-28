カジュアルフットウェア「クロックス」から「ハローキティ アンド フレンズ」コレクションが登場！

「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「ポムポムプリン」など、サンリオの人気キャラクターたちのキュートなクロックスが、大人サイズとキッズサイズでラインナップされます☆

クロックス「サンリオキャラクターコレクション」

発売日：2026年4月30日(木)

取扱店舗：クロックス公式オンラインストア、クロックス直営店、クロックスパートナーストア、その他クロックス取り扱い店舗

レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェア「クロックス」から、サンリオキャラクターとのコラボレーションによる新コレクションが登場！

「ハローキティ アンド フレンズ」は、「ハローキティ」をはじめ、「シナモロール」「マイメロディ」「ポムポムプリン」など、サンリオの人気キャラクターがそろったスペシャルコレクションです。

大人向けサイズに加え、キッズサイズ、トドラーサイズ（17.5cm以下）も展開。

まるで「サンリオキャラクターズ」のパーティーに参加しているような、スイートな世界観を楽しめます☆

今回発売されるコレクションは、ジビッツ(TM) チャームによる自由なカスタマイズが楽しめるのも大きな魅力。

お気に入りのキャラクターを組み合わせて、自分だけの一足をつくる時間は、忙しい日常の中で気分を上げてくれる小さなご褒美のようなひとときが過ごせます。

足元に“好き”を取り入れながら、自分らしさを表現できるフットウェアを紹介していきます☆

ハローキティ アンド フレンズ クラシック プラットフォーム クロッグ

価格：14,300円（税込）

サイズ：22cm〜31cm

全面にピンクのギンガムチェック柄をあしらい、小さく「ハローキティ」のフェイスがプリントされた、遊び心あふれる「ハローキティ アンド フレンズ クラシック プラットフォーム クロッグ」

サイドにも「ハローキティ」「ポチャッコ」「リトルツインスターズ」たちがプリントされ、どこから見てもかわいさを楽しめる一足に仕上げられています。

また、約1.6cmのプラットフォームソールで、程よくスタイリッシュなシルエットを楽しめます。

さらに、リベット部分にはシルバーの「ハローキティ」をあしらい、細部まで世界観を表現。

19個のジビッツ(TM) チャームが付属し、編みぐるみ風の「ハローキティ」や、ふわふわとしたぬいぐるみの「シナモロール」や「ポムポムプリン」のチャームなど、存在感のあるデザインが揃っています。

サンリオキャラクターズの魅力をぎゅっと詰め込んだ特別な一足です。

ハローキティ アンド フレンズ パステル クラシック クロッグ

サンリオキャラクターズたちを全面にプリントしたビジュアルがキュートな「ハローキティ アンド フレンズ パステル クラシック クロッグ」

大人サイズのほか、キッズサイズ、トドラーサイズも展開されています。

ハローキティ アンド フレンズ パステル クラシック クロッグ

価格：9,900円（税込）

サイズ：22cm〜31cm

「ハローキティ アンド フレンズ パステル クラシック クロッグ」は、「バッドばつ丸」や「タキシードサム」など、「サンリオキャラクターズ」を全面にプリントしたスイートで愛らしいビジュアルが特長。

さらにおでかけのワンシーンを写真のフレームに収めたジビッツ(TM) チャームや、虹と雲の上をお散歩する大型のジビッツ(TM) チャーム付きです！

「 ハローキティ アンド フレンズ」のロゴタイプ入りで、後ろ姿もおしゃれ☆

キッズ ハローキティ アンド フレンズ パステル クラシック クロッグ

価格：7,700円（税込）

サイズ：18cm〜21cm

大人サイズとおそろいデザインで、キッズサイズも登場。

「クロミ」や「マイメロディ」など、人気のキャラクターがいっぱいです！

側面までびっしりと「サンリオキャラクターズ」たちに埋め尽くされた、夢のような一足。

かわいらしくて歩きやすい「キッズ ハローキティ アンド フレンズ パステル クラシック クロッグ」で、おでかけがもっと楽しくなります☆

トドラー ハローキティ アンド フレンズ パステル クラシック クロッグ

価格：7,150円（税込）

サイズ：14cm〜17.5cm

トドラーサイズは、前面に大きな「ハローキティ」の3Dプリントをあしらったインパクトある一足に。

大きな「ハローキティ」が足元をキュートにしてくれて、お子さんも満足すること間違いなしです☆

同じシリーズで揃えて、親子や姉妹でのおそろいコーデも楽しめます！

ジビッツ(TM) チャーム

バリエーション豊かなキャラクターが、足元を一気にかわいらしく演出するジビッツ(TM) チャームも展開。

ぬいぐるみ型の3Dチャームや、「マイメロディ」と「クロミ」がなかよく並ぶチャームなどをそろえ、推しキャラクターで統一したり、さまざまなキャラクターを組み合わせたりと、自分らしいカスタマイズが楽しめます。

サンリオ ハローキティ エナメル 5パック

価格：2,620円（税込）

「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「チョコキャット」のチャーム。

高級感ある大人っぽい質感で、足元をかわいらしく演出します☆

サンリオ ハローキティ PVC 5パック

価格：2,420円（税込）

カジュアルなテイストの「サンリオ ハローキティ PVC 5パック」

「ハローキティ」のほか、「ポチャッコ」「リトルツインスターズ」「ポムポムプリン」「ハンギョドン」の、人気キャラクターたちがセットになっています！

サンリオ プラッシュ ハローキティ

価格：770円（税込）

存在感ある「ハローキティ」のシビッツ(TM) チャーム。

とっておきの1足が出来上がります☆

サンリオ プラッシュ けろけろけろっぴ

価格：770円（税込）

根強い人気を誇る「けろけろけろっぴ」も大きなチャームになりました。

デコレーションの主役になれるかわいらしさです☆

サンリオ プラッシュ シナモロール

価格：770円（税込）

キュートな「シナモロール」のシビッツ(TM) チャーム。

ピンク色に染まったほっぺと長い耳がポイントです！

サンリオ リトルツインスターズ ルース

価格：660円（税込）

大きな星に乗った「キキ」と「ララ」

「リトルツインスターズ」で、お手持ちの1足が“ゆめかわ”デザインに変身します☆

サンリオ クロミ マイメロディ ルース

価格：660円（税込）

「マイメロディ」と「クロミ」が笑い合う、かわいいシビッツ(TM) チャーム。

ファンにはたまらないデザインです。

総柄プリントや大きなチャームなど、「サンリオキャラクターズ」をかわいくデザインした一足。

クロックス「ハローキティ アンド フレンズ」コレクションは、2026年4月30日（木）より販売開始です。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670993

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