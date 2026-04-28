【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月23―26日）

【映像】インカット炸裂の“驚速ダウンヒル”（実際の様子）

WRC（世界ラリー選手権）第5戦、トップタイムを叩き出したトヨタのエースが見せた驚きの走りが、まるでマンガのようだとファンの注目を集めている。

今大会はスペインのカナリア諸島、グラン・カナリア島で開催される。ここは起伏の激しい島で、コース脇に崖が見えるチャレンジングなステージも多い。また、道幅が広く、グリップレベルが高いことから、「大西洋のサーキット」とも呼ばれている。

デイ1、デイ2とトヨタの5台がトップ争いを続けるなか、トヨタのエルフィン・エバンスはデイ3のSS9で総合3位に浮上し、徐々に調子を上げてきた。続くSS10では、暫定トップだった同僚の勝田貴元のタイムを次々と塗り替えていき、ステージ後半の下りエリアに入るとその勢いは増すばかり。

木立の間を凄まじい速度で駆け抜けていくエバンスのGRヤリス・ラリー1を見た実況の菱沼アナも、思わず「ぶっ飛ばしてますね」とコメント。続けて、解説の竹岡圭氏も「今日もかなり前のめりですね」と、得意の前傾姿勢で攻めるその走りに見入ってしまう。

エバンスは、幅広いコース幅を目一杯に使うどころか、時にはコース幅を越えてコーナーのイン側をショートカットする“インカット”走法を駆使して、路肩に溜まった木の葉を吹き飛ばしながら、さらにタイムを縮めていく。結果、攻めの走りで同ステージ最速を記録した。

まるでマンガの『頭文字D』のように走る“下り最速”のエバンスに対し、視聴者からは、「エルフィンはやっ」「はやすぎやて」「めっちゃ前のめり」「エバンス速い！」「エバンスは路面悪いほど速い」「こんなスピードで、本当にクレイジー」などと驚かれていた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）