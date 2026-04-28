【スーパーフォーミュラ】第3戦（決勝・4月26日／オートポリス）

雨の影響により、レース運営が難しい判断を迫られた日本最高峰のレース、スーパーフォーミュラの第3戦。レース開始が遅延されるなか、コースの安全確認のために走行した一台の「メディカルカー」と、その助手席に乗っていた人物に注目が集まる一幕があった。

オートポリスを激しい雨が襲い、「フォーメーションラップ・ディレイ（開始遅延）」が発表される緊迫した状況。路面状況や雨量を確認するため、コース上には一台のメディカルカーが送り出された。

水しぶきを上げながら走行する漆黒のレクサスIS F。その助手席で鋭い視線を路面に送っていたのは、ホンダのエースとして数々のタイトルを獲得してきた山本尚貴だった。

解説を務めた「ミスターGT」こと脇阪寿一氏は、水が溜まっている箇所や舗装の違いを丁寧に解説しながら、山本の役割に言及。「チャンピオン経験のある山本尚貴がコースをチェックしてくれることが、各ドライバーに対してどれだけの安心感と勇気を与えるか」と、選手と運営側の橋渡し役としての活動を高く評価した。

一方で、ホンダを象徴するドライバーである山本が、トヨタブランドである「レクサス」の車両に乗っているという事実にファンは即座に反応。SNSや視聴者コメントでは「ホンダの人がLEXUSに乗ってる(笑)」「山本尚貴は助手席でチェックしてる」といったツッコミが相次いだ。

さらに、メディカルカーとして活躍する車両自体にも注目が集まった。すでに絶版となっているIS Fに対し、「メディカルカー、レクサス」「グリルが地味でかっこいいなIS F」「ずいぶん古いGS（※実際はIS F）」など、型落ちモデルながらもその力強い佇まいを称賛する声が寄せられ、荒天による中断時間のファンを楽しませる一要素となった。

その後、レースは天候の回復を待って進められたが、最高峰の舞台を守る「元王者」の献身的な姿と、メーカーの垣根を超えた光景は、多くのモータースポーツファンの記憶に残るシーンとなった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）