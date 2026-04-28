りくりゅうペアが引退会見　「五輪後にすべてやりきった思い」「かけがえのない7年間」　木原選手は冒頭から涙

フィギュアスケートの三浦璃来選手（24）、木原龍一選手（33）の「りくりゅうペア」が、28日午前に引退会見を行いました。

オリンピックの金メダルから2カ月引退の理由を語っています。

木原龍一選手：

三浦璃来、木原龍一は今シーズンをもって現役を引退する決断をしました。

三浦璃来選手：

今シーズンの初めから引退するかもしれないという気持ちを持ちながら滑っていました。

木原龍一選手：

五輪を終えた時点で自分たちはすべてやり切ったなという思いが生まれていたので、現役が終わりかなというふうに考えていました。

午前10時半から始まった会見で、引退の理由を語った2人。お互いへのメッセージを聞かれると。

三浦璃来選手：

私と組んでくれてありがとう。木原さんと組んだ7年はアスリートとしてだけでなく1人の人間としても成長することができた。この7年間はかけがえのない時間だったと思います。

木原龍一選手：

りくちゃんとじゃなければ、僕たちここまで来られなかったと思います。感謝しかないですし、最高のパートナーに出会えたことに心から感謝しています。

ペア種目で日本勢初のオリンピック金メダルなど、数々の快挙を達成してきた「りくりゅうペア」。

今後はプロスケーターとなり、ペア種目の魅力を伝えていきたいということです。

木原龍一選手：

1人じゃ乗り超えられない壁を、2人だと乗り越えられる。

三浦璃来選手：

ペアってすごく楽しいんだよと伝えたい。