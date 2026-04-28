お笑いコンビ、とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、27日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時20分）に出演。MEGUMIに自身の熱愛報道をイジられた。

久保田は宮崎県出身で、お笑い芸人の永野も同郷という。MEGUMIが「宮崎の男の人ってコンプレックスが強いイメージがあって。自分の意見を曲げないみたいなところがあるよね」と印象を語ると、続けて「女性はちょっと違うじゃないですか。結構カラッとしているというか」と話した。

久保田は宮崎の県民性について「『姉さん女房の街』で上位なんですよ。男がそうなるから、しっかりしなさいって」としっかり者の女性が多いと語ると、MEGUMIから「でも先生すごいでしょ？ 18歳下の人と付き合ってるんでしょ？ 今」と直球質問を受けた。

久保田は「おおぶっ込んできたな、おい。勘弁してくれ」とタジタジになると、令和ロマン高比良くるまとの熱愛が各所で言及されているMEGUMIは「そんなもんこっちだってぶっ込みますよ！ そっちがそうなんだから」と突っぱねた。さらに資料を手に「『有名俳優のモデル妹と』って書いてますけど。下なんじゃないですか。18、すごい！」と読み上げると、久保田は「言わんかったらよかった。全部返ってきた」と苦笑いするしかなかった。