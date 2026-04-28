100均の穴あきバッグが家事の救世主！「もう畳まなくていい！」ズボラさん大歓喜のストッカー

エコバッグを忘れた時にレジ袋を利用することがある筆者。嵩張るうえ、折りたたむのも面倒で保管方法に悩んでいました。そんなレジ袋を楽に管理できる便利なバッグをセリアで発見。レジ袋をサッとまとめて、そのまま入れるだけで楽に保管できます！必要な時は1枚ずつ取り出せて快適。おしゃれに使えるのもポイントです♡

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商品情報

商品名：レジ袋ストッカー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径12×高さ30cm（取っ手含む）

販売ショップ：セリア

JANコード：4968988089720

溜まりがちなレジ袋を楽に管理できる！セリアの『レジ袋ストッカー』

エコバッグをうっかり忘れた時などにレジ袋を利用することがある筆者。使用済みのレジ袋はゴミ袋などに利用しているのですが、嵩張るうえ、折りたたむのが面倒で保管方法に困っていました。

袋にひとまとめにしておくのもいいのですが、見た目がイマイチ…。キッチンの雰囲気を損なわないおしゃれなアイテムがないかな…と探していた時に、セリアで『レジ袋ストッカー』を発見しました！

温かみのあるフェルト素材のような質感と、幾何学的なデザインが特徴のレジ袋ストッカーです。シンプルながらもおしゃれで、キッチンや玄関に吊るしておいても生活感が出すぎません。

持ち手付きなので、フックなどに吊るして使用可能です。

便利な下出し構造なのも嬉しいポイント。下部の取り出し口から1枚ずつ引き出せます。

使いたい時にサッと取り出せるので、ストレスなく使えて続けやすいです。

上部の口がかなり大きめに設計されているので、買ってきたレジ袋を細かく畳まずに、サッとまとめてそのまま入れるだけで収納が完了。無理なくストック管理が続けられる仕様です。

透かしデザインのおかげで、中のレジ袋の残量が外から確認しやすいのも高評価ポイント。「いざという時に在庫がない！」という事態を防げます。

1枚ずつサッと快適に取り出せてストレスフリー！

必要な時に1枚ずつサッと取り出せて快適。袋も細かく折りたたまれていない状態なら、すぐに広げられるので楽ちんです！

フェルト素材と透かし柄のおかげで、北欧風インテリアのような感覚で使えるのも気に入りました。

今回は、セリアの『レジ袋ストッカー』をご紹介しました。

レジ袋を簡単に管理できることで、名もなき家事のハードルが下がり、心に余裕が生まれました！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。