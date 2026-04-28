Kis-My-Ft2の15年を“衣装”で辿る展覧会「Kis-My-Ft2: The Couture」 池袋PARCOで開幕
デビュー15周年を迎えたKis-My-Ft2の歩みを、“衣装”という視点から再構築する展覧会「Kis-My-Ft2: The Couture」が、東京・池袋PARCOにて開幕しました。本展は、全国巡回を予定する衣装展の第1弾として開催されるもので、これまでのライブや活動の中で着用されてきたステージ衣装を軸に、グループの15年を立体的に提示します。
Courtesy of PARCO
衣装という“もうひとつの表現” Kis-My-Ft2の衣装は、単なるパフォーマンス用の装いにとどまりません。特に2018年以降は、メンバーの玉森裕太氏が監修を担い、「よりかっこよく見せる」ための視点から、アイドル衣装の定型に収まらない、ファッション性の高いデザインへと進化してきました。
Courtesy of PARCO
会場は、そうした制作背景を体感できる“アトリエ”のような空間として構成されています。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、衣装がどのように生まれたのか、そのプロセスまでも可視化されています。
Courtesy of PARCO
ゼロ距離で見る15年の記憶 展示される衣装は、前期（A）・後期（B）に分かれ、合計約48点。会期ごとに展示内容が入れ替わる構成となっており、複数回訪れることでより立体的にその変遷を辿ることができます。デビュー期の衣装から最新ツアーのスタイルまで、それぞれの時代の空気をまとったルックが並びます。衣装ごとに紐づく楽曲やライブの記憶が、視覚的に立ち上がってくる構成です。
Courtesy of PARCO
会場では、それらの衣装を“ほぼゼロ距離”で鑑賞できる点も特徴です。触れられない距離でありながら、素材やディテールの質感を体感できるこの距離感は、通常の展示とは異なる没入感を生み出しています。
Courtesy of PARCO
ファッションとしてのアイドル 本展のもうひとつの軸となるのが、“アイドル衣装の再定義”です。従来の様式にとらわれず、メンバーそれぞれの個性を引き出す衣装設計は、ステージ衣装を超えてファッションとしての独立性を獲得しています。衣装の変化は、そのままグループの表現の変化でもあります。その蓄積を空間として可視化した本展は、Kis-My-Ft2のクリエイションを読み解く場としても機能しています。
Courtesy of PARCO
記憶とこれからをつなぐ空間 本展は単なる回顧展ではありません。衣装を起点に、それぞれの楽曲やライブの記憶が呼び起こされることで、来場者自身の時間とも重なり合っていきます。会場内にはライブ映像を楽しめる空間や、新曲「Couture」の先行試聴エリアも設けられており、視覚と聴覚の両面から体験が構成されています。
衣装、音楽、記憶。
それらが交差することで、本展は“体験”として成立しています。
Courtesy of PARCO
15年の“現在地” 2026年、Kis-My-Ft2はデビュー15周年を迎え、新曲リリースや全国ツアーなど、節目の年を迎えています。その現在地を確認し、次へと進むための装置として、本展は機能していると言えそうです。衣装というフィルターを通して見えてくるのは、単なるスタイルの変遷ではなく、時間の積層そのもの。本展は、その15年を静かに、しかし確かに提示しています。
Courtesy of PARCO
INFORMATION
Kis-My-Ft2: The Couture
会期：2026年4月24日（金）〜5月25日（月）
時間：11:00〜21:00（最終入場20:30）
※後期最終日は18:00閉場（最終入場17:30）
【前期（A）】4月24日（金）〜5月8日（金）
【後期（B）】5月9日（土）〜5月25日（月）
会場：池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORY
料金：1,500円（税込）
※未就学児無料
※小学生以下は保護者同伴必須
主催：パルコ
企画制作：パルコ／NERD
協力：STARTO ENTERTAINMENT
【巡回情報】
札幌PARCO：2026年6月5日（金）〜6月21日（日）［展示A］
仙台PARCO：2026年6月27日（土）〜7月12日（日）［展示B］
福岡PARCO：2026年7月18日（土）〜7月27日（月）［展示A］
心斎橋PARCO：2026年8月1日（土）〜8月16日（日）［展示B］
名古屋PARCO：2026年8月22日（土）〜9月6日（日）［展示A］
Courtesy of PARCO
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会場は、そうした制作背景を体感できる“アトリエ”のような空間として構成されています。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、衣装がどのように生まれたのか、そのプロセスまでも可視化されています。
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ゼロ距離で見る15年の記憶 展示される衣装は、前期（A）・後期（B）に分かれ、合計約48点。会期ごとに展示内容が入れ替わる構成となっており、複数回訪れることでより立体的にその変遷を辿ることができます。デビュー期の衣装から最新ツアーのスタイルまで、それぞれの時代の空気をまとったルックが並びます。衣装ごとに紐づく楽曲やライブの記憶が、視覚的に立ち上がってくる構成です。
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会場では、それらの衣装を“ほぼゼロ距離”で鑑賞できる点も特徴です。触れられない距離でありながら、素材やディテールの質感を体感できるこの距離感は、通常の展示とは異なる没入感を生み出しています。
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ファッションとしてのアイドル 本展のもうひとつの軸となるのが、“アイドル衣装の再定義”です。従来の様式にとらわれず、メンバーそれぞれの個性を引き出す衣装設計は、ステージ衣装を超えてファッションとしての独立性を獲得しています。衣装の変化は、そのままグループの表現の変化でもあります。その蓄積を空間として可視化した本展は、Kis-My-Ft2のクリエイションを読み解く場としても機能しています。
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記憶とこれからをつなぐ空間 本展は単なる回顧展ではありません。衣装を起点に、それぞれの楽曲やライブの記憶が呼び起こされることで、来場者自身の時間とも重なり合っていきます。会場内にはライブ映像を楽しめる空間や、新曲「Couture」の先行試聴エリアも設けられており、視覚と聴覚の両面から体験が構成されています。
衣装、音楽、記憶。
それらが交差することで、本展は“体験”として成立しています。
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15年の“現在地” 2026年、Kis-My-Ft2はデビュー15周年を迎え、新曲リリースや全国ツアーなど、節目の年を迎えています。その現在地を確認し、次へと進むための装置として、本展は機能していると言えそうです。衣装というフィルターを通して見えてくるのは、単なるスタイルの変遷ではなく、時間の積層そのもの。本展は、その15年を静かに、しかし確かに提示しています。
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INFORMATION
Kis-My-Ft2: The Couture
会期：2026年4月24日（金）〜5月25日（月）
時間：11:00〜21:00（最終入場20:30）
※後期最終日は18:00閉場（最終入場17:30）
【前期（A）】4月24日（金）〜5月8日（金）
【後期（B）】5月9日（土）〜5月25日（月）
会場：池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORY
料金：1,500円（税込）
※未就学児無料
※小学生以下は保護者同伴必須
主催：パルコ
企画制作：パルコ／NERD
協力：STARTO ENTERTAINMENT
【巡回情報】
札幌PARCO：2026年6月5日（金）〜6月21日（日）［展示A］
仙台PARCO：2026年6月27日（土）〜7月12日（日）［展示B］
福岡PARCO：2026年7月18日（土）〜7月27日（月）［展示A］
心斎橋PARCO：2026年8月1日（土）〜8月16日（日）［展示B］
名古屋PARCO：2026年8月22日（土）〜9月6日（日）［展示A］