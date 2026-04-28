女優の柳沢なな（３９）が２８日までにインスタグラムを更新し、結婚を発表した。

「ご報告」と題して英文と日本語で文書をアップし、「応援してくれている皆様お世話になっている関係者の皆様へ わたくし、柳沢ななは、かねてよりご縁をいただいておりました一般の方と結婚しており、 先日、式を挙げました」とウェディングドレス姿を披露。

「４月２５日にデビュー２５周年を迎え、たくさんの言葉や姿に支えられてきた日々が、静かに思い返されます。その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っています」と喜びをつづった。

お相手について「共に過ごすなかで、家族や仲間を大切にする愛情深さや、仕事に真摯（しんし）に向き合う姿に尊敬の気持ちを抱くとともに 趣味を一緒に楽しむ時間に、これまでにない安心感と、新たな人生のはじまりを感じました」と思いをつづり、「まっすぐではない道のりだった二人ですが、辿り着いた幸せを大切に、これからは共に学び、歩んでいきたいと思っています」と決意。

「支えてくださるすべての方へ感謝するとともに、ひとりの人として、そして表現者として、これからも成長していきたいと思っています。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけ、直筆の署名を添えた。

柳沢は「仮面ライダーキバ」でヒロインを演じたほか、ＮＨＫ大河ドラマ「利家とまつ」、映画「バトル・ロワイアル２」など出演作多数。