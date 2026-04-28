【くびれのプロが伝授】座りっぱなしの「お腹ぽっこりさん」が「くびれ美人」に。実践した3ステップ

体重はほとんど変わっていないのに、なぜかボディラインだけ整っていく――。そんな変化を遂げた女性がいます。彼女が実践したのは、ハードな運動でも厳しい食事制限でもありません。ヨガ×呼吸×筋トレのいいところを組み合わせ、美しいボディラインへ導く「くびれヨガ」でした。今回は、そのメソッドを開発した人気のヨガ講師・tsuki（ツキ）さんに、新刊『くびれヨガ』のモニター事例をもとに、“ウエストが自然に細くなるポイント”をうかがいました。

構成：依田則子 写真：榊智朗

変わりたいのに、方法がわからなかったCさん

今回紹介するのは、20代女性のCさん。あこがれだったシステムエンジニアとして働きはじめたものの、長時間座りっぱなしの生活が続き、体は重く、姿勢は崩れ、気づけば心にも余裕がなくなっていきました。

ぽっこりと出たお腹、くびれのない体型、猫背や反り腰。ニットワンピースなど体のラインが出る服は怖くて避けていました。

「変わりたいのに、どうしたらいいかわからない」――そんな思いを抱えつづけていたといいます。

体重より「見た目」が変わる3ステップ

Cさんは「くびれヨガ」のモニター企画に参加。取り組んだのは、ヨガ×呼吸×筋トレを組み合わせたシンプルな3ステップでした。

まずヨガで体をほぐして整え（ステップ1）、

次に深い呼吸でお腹のインナーマッスルを刺激（ステップ2）。

最後に、お腹・背中・お尻の筋肉をバランスよく使い、正しい状態を体に覚えさせていきます（ステップ3）。

この3ステップは、かつて体型に悩んでいた私が、骨格・姿勢・呼吸を徹底的に見直し、試行錯誤の末にたどり着いたメソッドです。

Cさんはこれを3ヵ月続けました。

その結果、ウエストはマイナス15.5cm。体重は大きく変わらないまま、くっきりとしたくびれが現れたのです。

デニムはゆるくなり、ベルトを買い替えるほどの変化でした。

【ウエスト】

ビフォー78cm

アフター62.5cm

結果：マイナス15.5cm

【体重】

ビフォー47.5kg

アフター45.2kg

結果：マイナス2.3kg

試してみよう！実践3つのステップ

Cさんが取り組んだ「くびれヨガ」の3ステップから、“ながら”や“スキマ時間”でできるワークをピックアップ。

ヨガ×呼吸×筋トレの組み合わせが、美しいボディラインを育てます。

やり方は、画像を参考にぜひ試してみてください

（※画像は書籍『くびれヨガ』より）。

◎ステップ1 ヨガ：キャット＆カウ

〜仕事の休憩時間に

息を吐きながら背中を丸め、息を吸いながら背中を反らす。5回繰り返す

◎ステップ2 呼吸：くびれる呼吸法

〜信号待ちの間に

背筋を伸ばし、肋骨を360度ふくらませるイメージで鼻から3秒吸って、肋骨をギューッと閉じながら口から6秒吐ききる。数回繰り返す（理想は8回）

◎ステップ3 筋トレ：フロッグブリッジ

〜夜のリラックスタイプにヒップアップ運動

あおむけになり足裏どうしを合わせ、息を吐きながら腰を持ち上げ、吸いながら床スレスレまでおろす。10回繰り返す

頑張っているのに変わらない。数字に振り回されている。見た目に自信が持てない。

そんな人ほど、まずは3ステップを取り入れることで、変化のきっかけが見つかるかもしれません。

今回ご紹介したのはほんの一部。

新刊『くびれヨガ』では、

・くびれる呼吸法

・ボディラインを整える20分ワーク

・お腹やせの最短プログラム

を、動画付きでわかりやすく解説しています。

tsuki（ツキ）

ヨガライフスタイリスト／パーソナルトレーナー

SNS総フォロワー65万人。Instagramフォロワー22万人。オンラインヨガコミュニティを主宰。「くびれる肋骨締め呼吸」の動画は一本で2500万回以上再生され、くびれ・姿勢改善メソッドの発信で注目を集める。「くびれヨガ」の再生数は累計1億回を超える。

10代でヨガに出合うも、当時はひどい猫背・くびれのない体形に悩み、自己流の運動やダイエットでも効果が出ない時期を経験。骨格診断では「くびれができにくい骨格」と言われ、理想の体形を諦めかけたことも。

そこから一念発起し、ニューヨークでヨガ国際資格を取得。さらに最新の運動生理学・解剖学を学び直し、実際に悩みを抱える女性たちと向き合うなかで、女性らしい体のラインを無理なくつくる独自の「肋骨締め呼吸」と姿勢改善メソッドを考案。自身も実践を重ね、くびれも姿勢も大きく改善。その経験から「体形は変えられる」と実感する。

現在は、サステナブルアクティブウェアブランド「iM」を立ち上げ、企業・学校・メディア出演・イベント出演など多方面で活躍中。大手フィットネスクラブでは年間700本以上のレッスンを行い、指導歴13年（2026年現在）の講師として活動中。「くびれができない」「姿勢が悪い」「呼吸が浅い」と悩む女性の共感を集め、多くの支持を得ている。RYT500 全米ヨガアライアンス、kids yoga（teens yoga）YogaEd.プロフェッショナルインスティテュート2、NESTA−PFT 全米エクササイズ＆スポーツトレーナー協会認定パーソナルフィットネストレーナー、フィットネスニュートリションスペシャリストの資格を取得している。

https://www.instagram.com/tsukiyoga/