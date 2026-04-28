タレント小倉優子（42）が28日、都内で、サントリー「東京タワー オールフリーDAY」体験取材会に出席した。

この日は「M−1グランプリ2025」王者のお笑いコンビたくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝36）と初共演。小倉は「もう翌日からおふたりのネタの話題が私の周りであがっていました」と切り出し、「密着まで見ていたママ友もいましたよ」と話した。

たくろうも「我々も小倉さんのこと知ってますよ。知らずには通れないくらいテレビに出ていましたから」とすると、小倉は「コリン星も知っています？」と質問。赤木は「もちろん。何度か行ったことあります」と会場を笑わせていた。

そして、今月東京に上京したたくろうに、東京生活20年の小倉は「いっぱいお金が入ったときはしっかり分散投資をして、これからの将来を見据えて…」と話すと、たくろうは「今日はフリーな話をしたかった」と苦笑い。続けて、東京タワーに初めて訪れたきむらバンドには「東京タワーは大人が体を動かせる場所もあるのでぜひ」とおすすめした。

オールフリーは今春、中身とパッケージをリニューアル。新ブランドメッセージ「心のふたを開けよう」にちなみ「どんな心のふたを開けたいか」と問われると、「大自然を感じたい」とした。「家のマンションからコンクリートしか見えなくて、全く緑が見えないので、自然を感じたいです」と明かした。

3児の母であり現役大学生でもある小倉は普段から同商品を飲んでいると明かし「夜まだやることがあるけど飲みたい時に飲むんですけど、おいしいですよね」と商品をアピールした。