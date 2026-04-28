元RIIZEスンハン（XngHan＆Xoul）、新AL『Glow』リリース！日本限定イベント開催決定　本人コメントも

元RIIZEのスンハン（XngHan＆Xoul）が、進化を遂げた姿を見せた。

スンハン（XngHan＆Xoul）は、4月27日午後6時に1stミニアルバム『Glow』をリリースした。

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『Glow』は、2025年7月にリリースされたデビューシングル『Waste No Time』以来、約9か月ぶりの新作となる。

（写真＝SMエンターテインメント）XngHan＆Xoul

本アルバムには、タイトル曲『Glow』をはじめ、ハウスジャンルの 『Dancing Anyway』、アップテンポなフューチャーディスコソング 『Light The Fire』、 アフロビーツベースの『Wishlist』、 そして、「愛は結局自分自身を愛することから始まる」というポジティブなメッセージを届ける『Lovin’ On Me』など、 全5曲が収録されている。

タイトル曲『Glow』は、自由な瞬間のときめきを感じさせるポップハウス楽曲で、耳を引きつけるシンセと力強いベースラインが印象に残る。「共に過ごす瞬間に私たちが再び輝き、お互いの存在によって人生の意味を新たに見出していく」という希望に満ちた青春ソングである。

また、同時公開されたMVは「光」をコンセプトに制作された振り付けとパワフルなダンスブレイクで構成されており、ハイクオリティなパフォーマンスを堪能できる内容となっている。

さらに、対象商品を購入した方を対象に日本限定イベントも開催される。『2ショットチェキ撮影会』や『撮影可能ハイバイ会』など、豪華イベントが実施される予定だ。

スンハンのコメントは、以下の通り。

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Q. アルバムのタイトル曲『Glow』について、どのように紹介したい？

A. 楽しい雰囲気の曲なので、聴いた瞬間に「脳内ダンス（表面上は平静を装っているが、心の中では激しく踊っている状態）」を我慢できなくなると思います。パフォーマンスもとても素敵で、「ライン」を生かした手の動きがポイントなので、ぜひ楽しみにしていてほしいです。

タイトルの「Glow」のように、輝きたいすべての方、そしてこれからも今のように輝き続けるすべての方におすすめしたい曲です。歌詞もとても綺麗で、特に「君に出会って輝く、さまよった末にたどり着いたこの場所が僕を照らしてくれる」という部分が一番心に響きます。なんだかファンの皆さんを思い出すパートです。

◇スンハン プロフィール

2003年10月2日生まれ。本名ホン・スンハン。2023年9月に7人組ボーイズグループRIIZEのメンバーとしてデビュー。しかしその直前から、私生活の問題が指摘されるようになり、同年11月には活動を無期限で中断することに。2024年10月11日にRIIZEへの復帰が発表されたものの、多くのファンから反対の声が上がり、わずか2日後に正式なグループ脱退が発表された。脱退後は、自身のアーティストブランド「XngHan&Xoul」を立ち上げ、2025年7月に1stシングル『Waste No Time』をリリースしソロデビューを果たした。