鬼頭明里、少年風ショートヘアに反響「雰囲気違ってびっくり」「イケメンすぎ」
【モデルプレス＝2026/04/28】声優の鬼頭明里が4月26日、自身のInstagramを更新。出演舞台のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「鬼滅」31歳美人声優「イケメンすぎ」少年風ショートヘア
鬼頭は「VOICARION GHOST CLUB マチソワありがとうございました！」（※昼公演も夜公演も連続して見ること）「どちらも違った雰囲気でそれぞれ本当に楽しかったです！素敵な方々とご一緒できて光栄の極み…！ 素敵な時間をありがとうございました」とつづり、15歳の少年・クロフト役で出演した舞台「VOICARION GHOST CLUB」のオフショットを公開した。
役柄に合わせたヘアメイクで「髪切ったばっかりだったのでいい感じに少年っぽい感じにして貰いました！衣装も素敵！」という本人のコメント通り、襟足の長いウルフカットのショートヘアを爽やかにまとめた少年風のスタイリングとなっている。
この投稿にファンからは「美少年」「イケメンすぎ」「雰囲気違ってびっくりした」「舞台観に行きたかった」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「鬼滅」31歳美人声優「イケメンすぎ」少年風ショートヘア
◆鬼頭明里、少年風ヘアスタイル＆衣装姿公開
鬼頭は「VOICARION GHOST CLUB マチソワありがとうございました！」（※昼公演も夜公演も連続して見ること）「どちらも違った雰囲気でそれぞれ本当に楽しかったです！素敵な方々とご一緒できて光栄の極み…！ 素敵な時間をありがとうございました」とつづり、15歳の少年・クロフト役で出演した舞台「VOICARION GHOST CLUB」のオフショットを公開した。
◆鬼頭明里の投稿に反響
この投稿にファンからは「美少年」「イケメンすぎ」「雰囲気違ってびっくりした」「舞台観に行きたかった」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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