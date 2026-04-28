【グランデスケール フレームミュージック・ガール 初音ミク】 9月 発売予定 価格：11,000円

コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール フレームミュージック・ガール 初音ミク」を9月に発売する。価格は11,000円。

本製品は、2018年11月に発売されたプラモデル「フレームミュージック・ガール 初音ミク」を、精緻なコトブキヤプラモデルのCADデータを拡大再設計し、遊びの幅や組み立てやすさ、塗装しやすさなど大きなスケールならではのホビーの楽しみを提供するプラモデルシリーズ「グランデスケール」で商品化したもの。

拡大による成形色での色再現を増やしており、表情パーツは特徴的な「歌い顔」「通常左向き」「通常右向き」の3種が付属する。

表情パーツは塗装済みなので組み上げただけでも設定に近い仕上がりになり、マイクとマイクスタンドが付属するほか、通常の腕の他に袖なし腕パーツや、瞳などのデカールが付属する。

スカートが可動し、脚部の可動範囲を拡大しており、PVC製の手首が左右それぞれ5種付属し、手首は関節を含め、既存のフレームアームズ・ガールグランデスケールシリーズの手首と組換えができる。

一般的な1/6ドールサイズの大きめのPVC製武器持ち手首が付属しているため、銃や刀などが持てる。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「クリアー成形髪パーツ」が付属する。

「グランデスケール フレームミュージック・ガール 初音ミク」

コトブキヤショップ限定特典「クリアー成形髪パーツ」

仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約250mm 素材：PS、ABS、POM、PVC

(C) KOTOBUKIYA

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