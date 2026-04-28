【エミュレータ#2】 9月 発売予定 価格：7,700円

コトブキヤは、プラモデル「エミュレータ#2」を9月に発売する。価格は7,700円。

本商品は「無限邂逅メガロマリア」より身体的にはアナザーでありながら、トリガーの姿を模倣して現れる謎めいたアナザー「エミュレータ」を新カラーで立体化したもの。

女性型アナザーを生身のキャラと組み合わせしやすくするために開発された拡張スキンパーツをさらにアップデートした「拡張スキンパーツ改」を実装。スキンカラーDを採用し、創彩少女庭園「トレーニングウルフさん」などと組み合わせることができる。肩甲骨のジョイントパーツは装甲のディテールがないタイプも付属する。

塗装済眼球可動フェイスが2種類付属。表情パーツにはタンポ印刷、眼球にはUVプリントを施すことで組み立てるだけでもイメージに近い仕上がりになり、付属の治具を使って視線の向きを変更することができる。

髪型は創彩少女庭園「アフタースクール ショートウィッグA」の後頭部と「小悪魔ツインテールちゃん」の前髪が採用されている。前髪は「通常タイプ」、「メガネ対応タイプ」に加えてメガロマリアのバイザーなどを装着することが可能な「3mm穴あきタイプ」の3種類が付属する。

オプションとしてクリアーレッドのコンバットナイフとゴーグルが付属。手首は三連リストジョイントのほか、「通常リストジョイント」と「スペーサー」を使うことでお好みのスタイルにすることができる。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると特典として「深紅眼パーツ」が付いてくる。

(C) KOTOBUKIYA