千昌夫、ブロンドヘアの妻との“顔出し”夫婦2ショット披露「#感謝」 反響続々「ラブラブ 最高ですね」「素敵な、奥様!!」

千昌夫、ブロンドヘアの妻との“顔出し”夫婦2ショット披露「#感謝」 反響続々「ラブラブ 最高ですね」「素敵な、奥様!!」