千昌夫、ブロンドヘアの妻との“顔出し”夫婦2ショット披露「#感謝」 反響続々「ラブラブ 最高ですね」「素敵な、奥様!!」
歌手の千昌夫（79）が27日、自身のインスタグラムを更新。「#感謝」のハッシュタグを添え、妻と寄り添った“顔出し”2ショット写真を公開した。
【写真】「素敵な、奥様!!」「ラブラブ 最高ですね」ブロンドヘアの妻との“顔出し”2ショット披露の千昌夫
最近の投稿では、娘や息子、孫たちなど、家族とのプライベートショットをたびたび紹介している千。
この日の投稿では、「女房と」とつづり、ブロンドヘアの妻と並んで笑みを浮かべた夫婦2ショットを披露している。
コメント欄には「あらんま!!!!!!!!素敵な、奥様!!」「お2人ともベストカップル お似合いですね」「ラブラブ 最高ですね」「素敵なお写真ですね」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵な、奥様!!」「ラブラブ 最高ですね」ブロンドヘアの妻との“顔出し”2ショット披露の千昌夫
最近の投稿では、娘や息子、孫たちなど、家族とのプライベートショットをたびたび紹介している千。
この日の投稿では、「女房と」とつづり、ブロンドヘアの妻と並んで笑みを浮かべた夫婦2ショットを披露している。
コメント欄には「あらんま!!!!!!!!素敵な、奥様!!」「お2人ともベストカップル お似合いですね」「ラブラブ 最高ですね」「素敵なお写真ですね」などの声が寄せられている。