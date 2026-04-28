日本テレビ『news zero』で、3年目のシーズンに突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談する『巨人軍監督日記』が27日に放送されました。今季プロ初本塁打を記録するなど、阿部監督が二軍監督時代から見守ってきたプロ7年目の捕手・山瀬慎之助選手の成長について語りました。

高橋「山瀬がプロ7年目で去年まで一軍出場16試合。今年の活躍をどう見てますか？キャッチャーとしての持ち味は？」

阿部「やっぱり“肩”。バッティングはなかなか。ホームラン打ってよかったんですけど、やっぱり“守備”。もっと『試合を自分が支配するんだ』っていうものも出してくれれば嬉しいなと思います」

高橋「(阿部監督の二軍監督時代から)長年見てきて、成長したと感じるところはある？」

阿部「いやあ、東京ドームでホームランなんか打つっていうね。そんなことが待っていたんだって思うぐらい。ちょっと感慨深かったですね…」

高橋「ホームラン打った時、山瀬にどんな言葉をかけたの？」

阿部「普通にね『ナイスホームラン』って言って迎えましたけれど。實松(バッテリーコーチ)もね、ずっと二軍から見ているんで、お互い同じ気持ちだったみたいですね」

高橋「ベンチでも、結構監督の前に座っているけど、そんな時に何か話をしたりするの？」

阿部「たまに配球とかの話もしますし、『今日はあの球種、隠してるのかな？』とか、『そういえばないですね』みたいな、そういう会話をしています」

二軍監督時代から今も変わらない師弟関係を明かした阿部監督。続けて親心もうかがわせます。

高橋「守っている姿を見ると、プロテクターも監督と同じようなのを使っているみたいだけどね」

阿部「フルフェイスも多分自分でオーダーして、ホームはオレンジで黒はビジターと、もうカッコつけちゃっていますけど。そういう格好も気にしだしたんだな」

高橋「そこも成長かもしれない？」

阿部「そうですね、はい（笑）」

今季はシーズン序盤に1軍昇格し、プロ初本塁打を記録するなど大きな成長をみせている山瀬選手。今後も1軍の舞台で躍動する姿に期待です。