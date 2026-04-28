アルツハイマー病を発症させたマウスの認知機能を改善させることに成功したと、理化学研究所などのチームが発表した。

脳を若返らせ、アルツハイマー病の原因物質「アミロイドβ（ベータ）」も減らせたという。既存の治療薬は進行を遅らせるものだが、症状を改善させる新薬の開発が期待できるとしている。

チームは、マウスの胎児で働く特定の遺伝子と、老化した神経細胞で働きが強くなる別の遺伝子に着目。胎児の遺伝子を活性化させる一方、老化細胞の遺伝子の働きは抑える人工遺伝子を作製した。

アルツハイマー病のマウスを使い、この人工遺伝子を脳に注入した場合としなかった場合で、迷路でゴールに達するまでの時間と移動距離を比較した。すると、前者のマウスは、後者に比べて時間、距離ともに短く、認知機能や短期記憶が回復していることが確認できた。

脳内を調べると、人工遺伝子を投与したマウスは、神経が若返り、１２週間後にはアミロイドβが約半分に減少していた。

理研の影山龍一郎チームディレクターは「５年後をめどに患者に投与できるよう、研究を進めていきたい」と話している。論文は国際科学誌に掲載された。

斉藤貴志・東京大教授（神経病理学）の話「認知機能に改善がみられたのは驚きの結果だ。アミロイドβが減るメカニズムが解明され、人の脳へ適切に応用できるようになれば、将来、画期的な治療法になる可能性がある」