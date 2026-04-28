明日花キララ“爆モテフェロモン”たっぷりの勝負ランジェリー 発売直後から人気急上昇
ファッション通販サイトを運営するfast stepは、明日花キララプロデュース、ランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」で、色気で攻める爆モテフェロモンたっぷりな勝負ランジェリーを発売している。SNSでも「可愛いのに色っぽい」と注目が集まり、発売直後から人気急上昇となっている。
【写真】“爆モテフェロモン”たっぷりの勝負ランジェリーを手がけた明日花キララ
「Jewelry Bloom Lace Bra&Shorts」では、繊細な花の刺繍レースに、立体的なケミカルモチーフを飾り、そこに組み合わされた大粒のラインストーンが動くたびに光を集め、圧倒的な存在感を放つ一着に。キラキラのラメチュールに施した刺繍レースは透け感が美しく、ブラジャー中心のクロスコードと、ショーツのストリングデザインが、とびきりセクシーなアクセントを添えます。肩ストラップやショーツサイドにも繊細なケミカルモチーフを使用し、360度どこから見てもラグジュアリーに飾っている。
「Luxury Bijou Studs Bra&Shorts」では、2Typeのカラーによって表情をガラリと変える素材使い、BLUEはデニム生地をベースにY2Kファッションをイメージし、BLACK繊細なレースを贅沢にあしらい大人の女性の魅力を引き立てる王道のラグジュアリーに仕上げた。ダイヤ型にカットされたビジューが、動くたびにキラキラと眩い光を放ち、シルバーのダイヤ型バックルとラメコードをクロスさせ、この上なくセクシーなアクセントに。さらに、サイドにはカニカンで取り外し可能な華奢なシルバーチェーンをあしらい、より一層ゴージャスな気分を高めた、ディテールまで抜かりない、至高の一着に仕上がった。
「Glitter Rose Tiara Bra&Shorts」は、豪華な薔薇モチーフに、艶やかなグリッター生地を贅沢に重ね合わせた、ラグジュアリーなランジェリーシリーズ。胸元の刺繍にはティアラをイメージした繊細な刺繍を施し、纏った瞬間に背筋が伸びるような気品溢れる表情に仕上げた。フロントのクロスコードには大粒のビジュー金具をあしらい、動くたびに眩い光を放つ。セットショーツのウエストラインにも、惜しみなく刺繍レースを配置。360度どこから見てもセクシーで豪華な輝きを放つ、特別な日のための一着だ。
「Luxury Rose Lacy Bra&Shorts」は、豪華な薔薇モチーフに、艶やかなグリッター生地を贅沢に重ね合わせた、ラグジュアリーなランジェリーシリーズ。胸元の刺繍にはティアラをイメージした繊細な刺繍を施し、纏った瞬間に背筋が伸びるような気品溢れる表情に仕上げた。「Dressy Flower Lady Bra&Shorts」は、貴婦人のドレスをイメージした繊細な刺繍レースを、ブラカップからアンダーまで贅沢に使用し、大胆なフラワーモチーフを重ね、華やかで気品あふれるデザインになっている。
【写真】“爆モテフェロモン”たっぷりの勝負ランジェリーを手がけた明日花キララ
「Jewelry Bloom Lace Bra&Shorts」では、繊細な花の刺繍レースに、立体的なケミカルモチーフを飾り、そこに組み合わされた大粒のラインストーンが動くたびに光を集め、圧倒的な存在感を放つ一着に。キラキラのラメチュールに施した刺繍レースは透け感が美しく、ブラジャー中心のクロスコードと、ショーツのストリングデザインが、とびきりセクシーなアクセントを添えます。肩ストラップやショーツサイドにも繊細なケミカルモチーフを使用し、360度どこから見てもラグジュアリーに飾っている。
「Glitter Rose Tiara Bra&Shorts」は、豪華な薔薇モチーフに、艶やかなグリッター生地を贅沢に重ね合わせた、ラグジュアリーなランジェリーシリーズ。胸元の刺繍にはティアラをイメージした繊細な刺繍を施し、纏った瞬間に背筋が伸びるような気品溢れる表情に仕上げた。フロントのクロスコードには大粒のビジュー金具をあしらい、動くたびに眩い光を放つ。セットショーツのウエストラインにも、惜しみなく刺繍レースを配置。360度どこから見てもセクシーで豪華な輝きを放つ、特別な日のための一着だ。
「Luxury Rose Lacy Bra&Shorts」は、豪華な薔薇モチーフに、艶やかなグリッター生地を贅沢に重ね合わせた、ラグジュアリーなランジェリーシリーズ。胸元の刺繍にはティアラをイメージした繊細な刺繍を施し、纏った瞬間に背筋が伸びるような気品溢れる表情に仕上げた。「Dressy Flower Lady Bra&Shorts」は、貴婦人のドレスをイメージした繊細な刺繍レースを、ブラカップからアンダーまで贅沢に使用し、大胆なフラワーモチーフを重ね、華やかで気品あふれるデザインになっている。